Прем’єрка Данії хоче рішення щодо репараційної позики для України до Різдва

Прем’єрка Данії Метте Фредеріксен продовжує підтримувати ідею надати Україні репараційний кредит, попри висновки саміту лідерів Євросоюзу 23 жовтня про непевність у планах залучити російські знерухомлені активи у Бельгії за основу такої позики. Про це Фредеріксен, чия держава нині головує в Раді Європейського Союзу, заявила за підсумками зустрічі «Коаліції охочих» 24 жовтня, передає кореспондентка Радіо Свобода.

«Я не бачила жодної альтернативи, і ідея дозволити Росії заплатити за збитки, завдані Україні – це єдиний шлях уперед. Звичайно, є деякі технічні питання, на які потрібно відповісти, і є багато деталей, над якими нам потрібно попрацювати, але, перш за все, це політичне рішення та політичний вибір», – зазначила вона.

Прем’єрка Данії зазначила, що вважає оптимальним варіантом схвалити рішення до Різдва, тобто 24 грудня, «щоб ми могли забезпечити фінансування України протягом наступних років».





«Я знаю, що деякі колеги вважають цей шлях вперед складнішим, ніж я. І ми повинні вирішити проблеми, але… альтернатива полягає в тому, щоб не дозволити Росії виграти цю війну, і в тому, щоб не просити всіх європейців платити замість Росії. Тож нам потрібно вирішити технічні питання», – наполягла Фредеріксен.

Раніше голова Європейської комісії Урсула Фон дер Ляєн повідомила, що Європа розширює співпрацю в оборонній промисловості та просуває роботу над репараційною позикою, варіанти щодо якої будуть представлені найближчим часом.

Зустріч «коаліції охочих» відбулася через день після того, як на зустрічі лідерів Європейського Союзу в Брюсселі не вдалося досягти угоди про використання заморожених державних активів Росії для фінансування України після того, як Бельгія, де зберігається більшість грошей, висловила правові та технічні занепокоєння щодо цієї пропозиції.

Однак, за участі Зеленського, лідери ЄС зобов’язалися «забезпечити покриття фінансових потреб України протягом наступних двох років», заявив після саміту президент Європейської Ради Антоніо Кошта.



