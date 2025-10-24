Зеленський показав прем’єру Британії дрон OCTOPUS, який тестуватимуть в Україні

Президент Володимир Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером розвиток оборонної співпраці та можливості збільшення тиску на Росію – про це він заявив за підсумками зустрічі 24 жовтня.

«Продемонстрував український дрон-перехоплювач OCTOPUS, які Велика Британія вироблятиме для подальшого тестування в Україні. Домовленість передбачає виробництво першої партії», – повідомив він.

За словами Зеленського, сторони скоординували позиції перед зустріччю «Коаліції охочих». Під час зустрічі, додав він, планують обговорити гарантії безпеки для України, посилення протиповітряної оборони, далекобійність та енергетичну стійкість.

Стармер раніше оприлюднив фото із Зеленським, заявивши: «Сьогодні й щодня, ми підтримуємо Україну».

Згодом президент України повідомив про зустріч зі Стармером та прем’єр-міністрами Данії та Нідерландів Метте Фредеріксен і Діком Схоофом, а також генеральним секретарем НАТО Марком Рютте за онлайн-участі президента Франції.

«Перед початком засідання коаліції охочих скоординували кроки щодо зміцнення обороноздатності України та захисту критично важливої енергетичної інфраструктури», – повідомив він.

Президент України Володимир Зеленський прибув до офіційної резиденції прем’єр-міністра Великої Британії раніше 24 жовтня.