Зеленський прибув з візитом до Лондона, з ним зустрівся король Великої Британії

Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Лондона для переговорів із західними союзниками Києва, на яких він наполягав, щоб вони надали більше далекобійної зброї.

Король Великої Британії Чарльз III приймає президента України Володимира Зеленського, повідомляють британські ЗМІ. Це вже третя їхня зустріч цього року.

Король Чарльз III раніше висловлював підтримку Україні, заявивши, що країна зазнала «невимовної агресії» від «непровокованого нападу Росії на їхню землю».

Очікується, що прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер закликатиме союзників надати Україні більше далекобійних ракет, коли прийматиме Зеленського в Лондоні на зустрічі «коаліції охочих», групи з понад 20 країн. Деякі лідери візьмуть участь у відеоконференції.

«Єдина людина, причетна до цього конфлікту, яка не хоче зупиняти війну, – це президент Путін», – сказав Стармер перед зустріччю «Коаліції охочих».

Прихильники Києва хочуть посилити тиск на Москву, щоб вона припинила війну або принаймні погодилася на припинення вогню, що РФ поки що відхиляє.

Зустріч «коаліції охочих» відбувається через день після того, як на зустрічі лідерів Європейського Союзу в Брюсселі не вдалося досягти угоди про використання заморожених державних активів Росії для фінансування України після того, як Бельгія, де зберігається більшість грошей, висловила правові та технічні занепокоєння щодо цієї пропозиції.

Однак, за участі Зеленського, лідери ЄС зобов’язалися «забезпечити покриття фінансових потреб України протягом наступних двох років», заявив після саміту президент Європейської Ради Антоніо Кошта.

Візит Зеленського відбувається через два дні після того, як Сполучені Штати вперше з початку другого терміну президентства Дональда Трампа в січні запровадили нові санкції проти Росії, зокрема проти російських нафтових гігантів «Роснефть» та «Лукойл».



Європейський Союз наслідував цей приклад 23 жовтня, погодившись на «посилену заборону на транзакції» щодо «Роснефти» та «Газпромнефти», дочірньої компанії державного російського газового гіганта «Газпром». Він також запровадив санкції проти російського зрідженого природного газу (ЗПГ) та обмежив пересування російських дипломатів у межах ЄС. Велика Британія минулого тижня запровадила санкції проти «Роснефти» та «Лукойл».



