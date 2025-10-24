Макрон: ідея про репараційний кредит для України «не похована»

Президент Франції Емманюель Макрон після саміту лідерів ЄС 23 жовтня заявив, що пропозиція Єврокомісії щодо репараційної позики для України, заснованої на доходах від заморожених російських активів, залишається в силі.

Попри те, що із висновків саміту прибрали формулювання, яке закликає Єврокомісію розробити правову основу для репараційного кредиту Україні на основі російських заморожених активів, і натомість звучить просто заклик розробити варіанти фінансової підтримки на найближчі два роки, головне джерело такого фінансування розглядається саме як позика на основі російських активів, наполягає французький президент.

«Сьогоднішня вечірня дискусія не поховала пропозицію Єврокомісії. Вона просто дозволила висловити технічні питання, які необхідно вирішити», – сказав Макрон.

Він підкреслив, що йдеться не про конфіскацію, а використання ресурсів, які стоять за цими замороженими активами, щоб здійснити випуск боргових інструментів під гарантії або бюджету ЄС, або ж у змішаній формі – разом із гарантіями від держав-членів.

«Є питання розподілу ризиків, питання, що робити з цими активами після завершення конфлікту: якщо буде політичне врегулювання і хтось вирішить, що активи мають бути повернені, то що тоді буде із гарантіями? Усі ці легітимні питання треба врегулювати технічно. І це потрібно робити спокійно й методично», – сказав Макрон.

Cаме це буде зроблено в найближчі тижні Єврокомісією у співпраці з урядами і Euroclear, пояснив французький президент.

Після саміту лідерів ЄС у Брюсселі президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила, що головним варіантом фінансування України на 2026-2027 роки залишається репараційна позика на основі заморожених російських активів.

Попри змінені висновки саміту, Єврокомісія зберегла мандат на підготовку технічних варіантів використання активів. Рішення планують ухвалити на грудневому засіданні Європейської ради.