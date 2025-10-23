Зеленський розповів, коли Україні потрібно отримати репараційну позику і на що її витратять

Україна має отримати кошти з репараційного кредиту наступного року, повідомив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами 23 жовтня.

«Нам вони (кошти – ред.) потрібні в 2026 році, краще отримати їх на самому початку року. Але я не знаю, чи це можливо. Не все залежить від нас – дещо залежить і це добре, але не все», – заявив він.

Голова держави додав, що Україна розуміє, хто блокуватиме надання позики, й готова працювати з цими людьми.

«Деякі з них до цього готові, але деякі, на жаль, не готові навіть слухати. Але хороші новини – їх не надто багато. Думаю, один чи два – це не надто багато», – додав Зеленський, не уточнюючи, про кого йдеться.

Дипломати Євросоюз, не уповноважені коментувати питання офіційно, пояснювали, що Бельгія має юридичні застереження, також Угорщина виступає проти позики.

Він розповів, що кошти планується витратити насамперед на розвиток українського оборонного виробництва.





«Ми говоримо, перш за все, про далекобійну зброю: дрони, радіоелектронну боротьбу, системи радіоелектронної боротьби, ракети… Ви знаєте можливості оборонної промисловості України. Тільки частина дронів і ракет на сьогодні становить 35 мільярдів на рік. Це наші можливості. Ми використовували втричі менше. Тому, перш за все, ми використаємо це для цього компонента», – наголосив Зеленський.

Український президент також підкреслив, що кошти витрачатимуться на спільне з Європою оборонне виробництво та на системи протиповітряної оборони, здатні захистити від балістики.

За його словами, використання активів Росії на допомогу Україні є «одним зі способів тиску», і цього рішення Росія «дуже боїться». Україна, зауважив президент, розраховує на це рішення, а відповідну дискусію між лідерами ЄС він назвав «непростою, але дуже хорошою».

«Лідери ЄС, сподіваюся, приймуть позитивне політичне рішення щодо того, щоб допомогти Україні з коштами в той чи інший спосіб, використовуючи заморожені активи», – наголосив Зеленський.

Прем’єр Бельгії Барт де Вевер, на території якої зберігається понад 180 мільярдів російських заморожених активів, заявив 23 жовтня, що очікує на юридичну основу потенційного рішення про репараційну позику для України.

Сума готівки, накопичена завдяки облігаціям російського Центробанку в бельгійському центральному депозитарії Euroclear, становить близько 180 мільярдів євро. Росії ці кошти не повертають у зв’язку з санкціями, запровадженими Євросоюзом у відповідь на її повномасштабне вторгнення до України. Ідея надання Україні репараційного кредиту полягає в тому, щоби передати цю готівку ЄС, який «укладе індивідуальний борговий контракт із Euroclear під 0% річних».

Брюссель використає ці кошти, щоб профінансувати позику Україні, яку вона своєю чергою поверне лише у випадку відшкодування завданих їй збитків Росією. Кремль засудив цю ідею як «чисту крадіжку».

30 вересня президент Росії Володимир Путін у свою чергу підписав указ про новий порядок продажу федеральних активів. За даними Bloomberg, Росія готова націоналізувати та швидко розпродати іноземні активи у відповідь на можливе вилучення своїх коштів за кордоном.



