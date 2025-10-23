Зеленський про зустріч з Макроном: «скоординували позиції напередодні зустрічі коаліції охочих»

Президент України Володимир Зеленський заявив про зустріч з президентом Франції Емманюелем Макроном.

«Скоординували позиції напередодні зустрічі «коаліції охочих». Зараз той час, коли є шанс закінчити війну та зупинити Росію. Для цього потрібно продовжувати посилення тиску на РФ, збільшувати підтримку України та закінчити напрацювання гарантій безпеки», – написав він у телеграмі.

Також, за його словами, з Макроном обговорили наслідки російських ударів по Україні, посилення протиповітряної оборони та стійкості енергетики – це зараз один із ключових пріоритетів.

«У фокусі уваги й оборонна співпраця, конкретні рішення, які можуть зміцнити Україну», – додав він.

Президент Франції Емманюель Макрон оголосив, що в п’ятницю в Лондоні відбудеться зустріч «коаліції охочих». Також стало відомо, що Зеленський поїде до Лондона для участі в зустрічі «коаліції охочих» у п’ятницю.

Cьогодні лідери ЄС зустрічаються в Брюсселі, щоб, серед іншого, обговорити Україну. Зеленський брав участь у зустрічі з представниками ЄС.



