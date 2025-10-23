Зеленський розповів, за яких умов можливе перемир’я

Президент України Володимир Зеленський вважає перемир’я з Росією можливим, але за умови посилення тиску на Росію. Про це він заявив, прибуваючи на саміт лідерів ЄС 23 жовтня, передає кореспондентка Радіо Свобода.

«Перемир’я можливе, звісно. І всі ми його потребуємо. Але для цього потрібно збільшити тиск на Росію… Ми заявили, що готові підтримати перемир’я, готові підтримати будь-який формат переговорів, але зміст переговорів має бути справедливим», – зазначив Зеленський.

Український лідер привітав схвалення Євросоюзом 19-го пакету санкцій синхронно з запровадженням енергетичних обмежень Сполученими Штатами – вони стали першими санкціями, накладеними США на Росію за президентства Дональда Трампа. Зеленський у зв’язку з цим висловив сподівання, що і надання Україні далекобійних ракет «Томагавк».

За його словами, «Томагавк» – це дуже чутливе рішення, але «як із санкціями – раніше в це було важко повірити, а зараз у нас є рішення, гадаю, що колись по них буде ухвалено рішення».

«19-й пакет від європейських лідерів дуже важливий, але американські санкції – теж надзвичайно важливі. Це хороший сигнал іншим країнам світу, щоб приєднувалися до санкцій. Потрібно не лише зупинити енергетичну співпрацю, але й «тіньовий флот» тощо – і продовжувати тиск, доки Путін не зупинить війну», – наголосив Зеленський.

Президент Євроради Антоніу Кошта, даючи спільний брифінг із Зеленським, своєю чергою анонсував політичне рішення на саміті ЄС щодо репараційної позики Україні – лідери мають дати вказівку Єврокомісії розробляти конкретну законодавчу пропозицію щодо її надання.

«Сьогодні ми ухвалимо політичне рішення забезпечити фінансові потреби України на 2026–2027 роки. Технічні деталі ще опрацьовуємо з Єврокомісією, але головне – політичне рішення і чіткий сигнал Росії. Росія має зрозуміти, що ми не втомилися. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну –дипломатично, політично, військово та фінансово», – заявив Кошта.

Президент Євроради закликав Росію зупинити війну, вбивства цивільних і прийняти мирну ініціативу президента США.

«Усім зрозуміло, що президент Зеленський погоджується на перемир’я і готовий до переговорів. Тож тепер черга за Росією. Ми продовжимо підтримувати дипломатичні зусилля, але водночас – як і раніше – продовжимо підтримувати Україну всіма можливими засобами», – резюмував Кошта.

Президент США Дональд Трамп днями заявив, що Україні й Росії потрібно зупинитися на поточній лінії фронту. На запитання про те, що потрібно робити з Донбасом, він відповів, що необхідно залишити все, «як є».

Видання The Washington Post із посиланням на два високопоставлені джерела повідомляло, що в ході телефонної розмови 16 жовтня з Трампом російський президент Володимир Путін зажадав від України передачі всієї території Донецької області як умову для припинення війни. Натомість Путін запропонував повернути Україні захоплені Росією частини територій у Запорізькій і Херсонській областях.

Київ заявляє про готовність до дипломатії, але не за умови, що Україна має залишити певні райони, подарувавши агресору свою землю.

На тлі активізації розмов про перемир’я та можливу зустріч Трампа та Путіна Росія у ніч на 22 жовтня завдала масованого удару по Україні.

Під російськими ударами вночі проти 22 жовтня в основному була енергетика, але є багато влучань і в житлові будинки, внаслідок чого виникли пожежі в Запоріжжі, Києві. Постраждали Київська, Одеська, Чернігівська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Полтавська, Вінницька, Запорізька, Черкаська і Сумська області. У більшості регіонів України запровадили екстрені відключення електроенергії. Відомо про загибель шести людей у Києві й області.

Президент США Дональд Трамп заявив, що зустріч із Путіним у Будапешті була скасована, але допустив, що вона може відбутися в майбутньому. Трамп знову сказав, що хоча його розмови з Путіним були приємними, вони нічого не дали.

За даними американського Інституту вивчення війни (ISW), Кремль продовжує сигналізувати Трампу, що його вимоги щодо негайного припинення війни Росії проти України несумісні з воєнними цілями Росії. Аналітики, які проаналізуючи заяви російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова зауважили, що він повторив, що Росія не бажає погоджуватися на негайне припинення вогню в Україні, яке не приведе до повної капітуляції України.