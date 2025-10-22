ISW: у Кремлі продовжують сигналізувати Трампу, що його вимоги несумісні з воєнними цілями РФ

Кремль продовжує сигналізувати президентові США Дональду Трампу, що його вимоги щодо негайного припинення війни Росії проти України несумісні з воєнними цілями Росії, заявили в американському Інституті вивчення війни (ISW), аналізуючи заяви російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова.

Він повторив, що Росія не бажає погоджуватися на негайне припинення вогню в Україні, яке не приведе до повної капітуляції України, кажуть аналітики.

Лавров заявив, що Росія не змінила своєї позиції з часів саміту президента США Трампа і російського лідера Путіна на Алясці у серпні 2025 року, і що Росії не потрібне короткострокове припинення вогню, яке «нікуди не веде», а «довгостроковий стабільний мир». Лавров відповів на вимоги США щодо негайного припинення війни Росії в Україні, заявивши, що припинення вогню не вирішить «першопричин» конфлікту, які Лавров продовжує визначати як розширення НАТО на схід і нібито дискримінацію Україною російськомовних.

«Заяви Лаврова підкреслюють рішучість Кремля досягти своїх початкових воєнних цілей, незважаючи на вимоги Америки щодо негайного припинення конфлікту. Президент Росії Володимир Путін і високопосадовці Кремля неодноразово заявляли, що РФ не погодиться на припинення вогню, доки Україна й Захід не виконають вимоги Росії щодо нейтралітету України, усунення легітимної влади в Україні, встановлення проросійського уряду і змін до політики відкритих дверей НАТО», – йдеться у звіті.

При цьому в ISW наголосили, що сам по собі економічний тиск є недостатнім інструментом для того, щоб влада Росії сіла за стіл переговорів, і що припинення війни також залежить від подальшої потужної військової підтримки України.

21 жовтня стало відомо, що анонсований раніше Трампом саміт президентів США і Росії в Будапешті щодо припинення війни РФ проти України не планується «в найближчому майбутньому». Таку заяву неназваного високопосадовця Білого дому цитувало агентство Reuters. «Думаю, росіяни хотіли дуже багато, і американцям стало очевидно, що в Будапешті Трампу не вдасться укласти угоду», – сказав один із дипломатів.

За даними журналіста NBC News, який також посилався на слова високопосадовця Білого дому, підготовка до саміту в Будапешті зараз «поставлена на паузу». За словами співрозмовника телеканалу, президент США вважає, що обидві сторони «ще не готові до переговорів». Трамп раніше заявляв, що розчарований Путіним через його небажання припиняти війну і продовження ударів по Україні.

21 жовтня в Білому домі, пояснюючи журналістам причину припинення підготовки до переговорів із президентом РФ, Трамп заявив, що не хоче проводити «марну» зустріч. «Не хочу витрачати час даремно, тож подивимося, як все піде», – заявив американський президент.

Трамп днями заявив, що Україні й Росії потрібно зупинитися на поточній лінії фронту. На запитання про те, що потрібно робити з Донбасом, він відповів, що необхідно залишити все, «як є».

До цього видання The Washington Post із посиланням на два високопоставлені джерела повідомляло, що в ході телефонної розмови 16 жовтня з Трампом Путін зажадав від України передачі всієї території Донецької області як умову для припинення війни. Натомість Путін запропонував повернути Україні захоплені Росією частини територій у Запорізькій і Херсонській областях.

Читайте також: Україні не потрібна допомога Заходу для капітуляції – голова МЗС Фінляндії