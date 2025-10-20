«Історія з «Томагавками» значною мірою була блефом». Експерт про переговори Трампа з Зеленським та Путіним

Зустріч президента США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського, яка відбулася 17 жовтня в Білому домі, відбулася без преси і не принесла видимих результатів, наприклад, домовленостей про постачання Україні американських далекобійних ракет «Томагавк» або іншої зброї. Однак відразу після неї почали з’являтися подробиці від джерел про те, як минула розмова. І яку роль тут зіграла телефонна розмова президента США з російським керманичем Володимиром Путіним 16 жовтня? Ось що зібрала про це створена Радіо Свобода для російськомовної аудиторії телевізійна та онлайн-мережа «Настоящее время».

Різні іноземні ЗМІ писали про те, що Трамп озвучив Зеленському вимогу російського керманича Володимира Путіна передати йому всі райони Донецької та Луганської областей, які ще контролює Україна, пообіцявши у відповідь виведення російських військ з частково окупованих Запорізької та Сумської областей. Також джерела повідомляли, що розмова Трампа і Зеленського відбувалася на підвищених тонах, і Трамп був дуже незадоволений, коли Зеленський почав показувати президенту США карти районів, які вимагає Путін. За даними Reuters, Трамп також погрожував Зеленському «знищенням» і «замерзанням» України в разі відмови від угоди з РФ і кілька разів вжив ненормативну лексику.

Трамп після цих публікацій заперечував, що озвучував Зеленському вимогу передати Москві «весь Донбас» і сказав, що конфлікт в Україні треба «заморозити» по нинішній лінії фронту. Але при цьому зауважив, що «78% (Донбасу) вже захоплено Росією».

Зеленський, у свою чергу, у понеділок, після повернення до Києва, дав пресконференцію, на якій підтвердив, що територіальне питання у Вашингтоні порушувалося. Він заявив, що виведення українських військ з Донбасу (тобто з Луганської та Донецької областей) «не буде», і позиція України в цьому питанні залишається незмінною: ця вимога Москви для України є неприйнятною.

Якщо Україна з'їсть те, що їй поклали на тарілку, все інше вони спробують вирішити без нас

«Зрозуміло, що якщо Україна з'їсть те, що їй поклали на тарілку, тобто погане територіальне рішення, то все інше вони спробують вирішити без нас», – сказав Зеленський у понеділок.

У попередньо записаному інтерв'ю телеканалу NBC, яке вийшло в ефір 19 жовтня, Зеленський також сказав, що він «готовий» сісти за стіл мирних переговорів з Путіним у Будапешті, але висловив сумніви щодо реальної готовності Путіна покласти край війні в Україні.

«Я не впевнений, що Путін готовий [поки що] закінчити цю війну, – сказав Зеленський. – Я думаю, що, можливо, він хоче повернутися з агресією».

Кілька представників країн Європи, які підтримують Україну у війні з Росією, у понеділок також підкреслили, що поділяють точку зору Зеленського.

«Усі хочуть миру, і зрозуміло, що президент Трамп хоче цього особливо сильно, бо він пообіцяв це своїм виборцям. Водночас зрозуміло, що Україні не потрібна допомога Заходу для будь-якої капітуляції. Навпаки, Україна має всі можливості продовжувати власну сильну оборону, і, звичайно, їй потрібна наша допомога для цього», – сказала глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен.

Глава європейської дипломатії Кая Каллас також заявила, що не бачить ознак того, що Росія прагне миру:

«Ми бачимо зусилля президента Трампа щодо встановлення миру в Україні. Звичайно, всі ці зусилля вітаються, але ми не бачимо, щоб Росія справді прагнула миру. Росія розуміє силу і веде переговори лише тоді, коли її ставлять у відповідну позицію. Зараз ми цього не бачимо», – зазначила вона.

Як розцінювати те, що відбувалося під час телефонної розмови Трампа і Путіна в четвер і наступного дня під час зустрічі Трампа і Зеленського в Білому домі? Політичний експерт, головний редактор «Нової газети. Європа» Кирило Мартинов у коментарі телевізійній та онлайн-мережі «Настоящее время», створеній Радіо Свобода для російськомовної аудиторії, зауважив, що «Зеленський абсолютно героїчно витримує тиск», тоді як зустрічі Трампа з Путіним очевидно «проходять на умовах Путіна». За його словами, російський політик розцінює всі свої зустрічі і переговори з Трампом як демонстрацію визнання своєї перемоги і свого повернення на велику міжнародну арену.

– Виходячи з переказів телефонної розмови Трампа і Путіна минулого тижня, що ми знаємо про позицію Путіна? Вона, як і раніше, незмінна?

– Впливове видання Politico повідомляє, що українській стороні в результаті прямих переговорів із Зеленським передали позицію Путіна, яка полягає в тому, що він, як і раніше, хоче воювати. Я підозрюю, що для Зеленського це зовсім не новина. Думаю, що він, виходячи з цього, і будує свої плани.

Путін збирається воювати

І зараз складається досить парадоксальна ситуація. Тому що і Трамп, і Зеленський погодилися з тим, що припинення вогню по лінії фронту – це хороша ідея. І на столі у Путіна лежить пропозиція про те, щоб укласти припинення вогню без попередніх умов. І, наскільки ми можемо судити, протягом вже більше ніж пів року єдина причина, чому (припинення вогню) не відбувається, – це тому, що Путін збирається робити те, що він робив, тобто воювати.

Путін упевнений, що він перемагає. І варто підкреслити, що він розцінює всі ці зустрічі і переговори з Трампом як демонстрацію визнання своєї перемоги і свого повернення на велику міжнародну арену.

Я б ще хотів відзначити безпрецедентну поведінку Зеленського. Він перебуває під величезним тиском з усіх боків, він стикається з постійною зміною позиції Трампа і його публічної риторики, того, що він говорить, мабуть, на закритих зустрічах, наскільки ми можемо судити. І Зеленський абсолютно героїчно, на мій погляд, витримує цей тиск.

– Дії Трампа щодо Путіна багато хто трактує як тиск – наприклад, його фрази, заяви про «вже майже ухвалене рішення» про передачу Україні ракет «Томагавк». Виходить, що Путін на цей тиск не піддається?

Історія з «Томагавками» значною мірою була блефом

– Мені здається, що історія з «Томагавками» значною мірою була блефом. Тому що у Путіна є чим відповісти на ці заяви – і з точки зору цілей в Україні, і з точки зору передачі російського озброєння третім країнам, які загалом недружньо налаштовані до Сполучених Штатів, припустимо, Венесуелі або єменським хуситам.

І в цьому сенсі я в цілому думав, що це була досить безвідповідальна поведінка, спроба шантажу з боку Трампа. Тобто вони завідомо ставлять досить нереалістичне для них самих завдання – масову передачу, продаж «Томагавків» Україні. Всі починають на це сподіватися, а потім з'ясовується, що Трамп досить легко відмовляється від цих своїх слів – буквально протягом лічених днів під час переговорів з Володимиром Путіним.

Всі говорили, що Зеленський їде до США за «Томагавками», за далекобійним озброєнням. Очевидно, що цього не сталося.

– І Путін сприймає це, як ви сказали, як блеф?

– На сьогодні абсолютно очевидно, що це був блеф. Ми бачимо підсумки (зустрічей). Замість «Томагавків» Путін отримує зустріч у Будапешті.

З точки зору Путіна, навіщо ця зустріч потрібна: він уже побував у США, він уже побував у Китаї, і зараз йому ще потрібно якось помітити своєю присутністю Європу, показати, що жодні міжнародні санкції щодо нього не працюють, і що ордер на арешт, виданий щодо нього Міжнародним кримінальним судом, просто нікчемний. І що насправді його лекції з історії, його позицію, готові слухати.

Дуже важливо тут в деталях зазначати, що, звичайно, спілкування Путіна з Трампом виглядає зовсім інакше, ніж спілкування Трампа з Зеленським. Зустрічі з Путіним проходять на умовах Путіна. Жодних питань від преси, якісь дві трибуни, на які вони виходять. Зовсім інший підхід. Видно просто різницю (у розумінні Трампа) ролі Росії в цій війні і ролі України.

– Повертаючись до Путіна. Виходить, з його точки зору, немає взагалі жодних причин зупиняти зараз військові дії? Він упевнений, що він перемагає. І нічого з того, що зараз відбувається з російською економікою або на фронті, або з російським військовим виробництвом, не змінює його думку?

Путін впевнений, що він може дотиснути Україну

– На мій погляд, дійсно, ми повинні виходити з ідеї про те, що Путін живе в такому світі, коли він повертається з успіхом. У нього були дуже важкі 2022–2023 роки: світ відвернувся від нього, українська армія звільнила значну частину захоплених територій. Але зараз, мені здається, він абсолютно всім задоволений. Якщо ми подивимося на російський бюджет і на спроби знайти нових резервістів для мобілізації, то видно, що російська армія, російська економіка продовжують готуватися до війни. Тому що вона не закінчиться цього року, можливо, не закінчиться і наступного.

Ну і в принципі, як ми можемо судити, всі розрахунки західних розвідок і західних експертів теж виходять з того, що ми перебуваємо зараз, на жаль, в середині війни. І Путін впевнений, що він може дотиснути Україну – можливо, цієї зими, якщо не вийшло це зробити влітку.

– При цьому Трамп досить послідовно говорить, що він хоче, щоб війна в Україні припинилася, щоб люди перестали вбивати один одного. Чи є якась межа, коли терпіння Трампа закінчиться?

– Поки що цього не видно, на жаль. Поки що ми бачимо, що пів року з моменту перших телефонних дзвінків і до першої пропозиції реалістичного припинення вогню пройшли фактично даремно.

Трамп в якийсь момент часу (мабуть, під тиском Путіна) відмовився від ідеї припинення вогню і замінив під час зустрічі на Алясці цю риторику на риторику так званої «всеосяжної угоди». Зараз з'ясовується, що угоди жодної знову не вдається укласти. Вимоги щодо України передати решту Донецької області є нереалістичними, з точки зору подальшої обороноздатності України.

Саме тому, я думаю, Зеленський, як нам повідомляє Financial Times, показував Трампу численні карти, чим нібито його дуже сильно втомив. І Трамп навіть сказав, що він не знає, де це знаходиться, ніколи там не був. Загалом, можливо, йому дійсно варто було разом із (віцепрезидентом США) Венсом поїхати туди і подивитися все на місці, як там влаштоване життя.

Але зараз ідея полягає в тому, що нібито позиція Путіна зближується з вимогами Трампа. Насправді Путін продовжує тягнути час і розповідати Трампу щось про тунель під Беринговою протокою замість миру в Україні, якого насправді хоче Трамп. Величезне йому за це спасибі. Але якби це ще послідовно втілювалося в якусь реальність, було б зовсім чудово.