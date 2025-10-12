Путін справді вирішив продовжувати війну до середини 2026 року?

Схоже, Кремль на чолі з Володимиром Путіним ухвалив рішення продовжувати війну в Україні щонайменше до середини 2026 року – попри численні втрати Росії і високу ціну бойових дій, а також ультиматум президента США Дональда Трампа. Він наполягав, щоб Москва припинила воєнні дії та сіла за стіл переговорів із Києвом.

Про те, що рішення продовжувати війну вже ухвалене, свідчить одразу кілька останніх новин із Росії, дослідила телевізійна та онлайн-мережа «Настоящее время», створена Радіо Свобода для російськомовної аудиторії.

По-перше, 7 жовтня, у свій день народження, Путін провів зустріч із високопоставленими російськими генералами в Петропавлівському соборі в Санкт-Петербурзі, а також нараду з топчиновниками, серед яких – міністр оборони Бєлоусов і начальник Генштабу РФ Герасимов.

Під час зустрічі Герасимов доповів, що російські війська нібито «наступають майже на всіх напрямках», а Путін у відповідь заявив, що «ЗСУ відступають по всій лінії бойового зіткнення». Ці пропагандистські твердження не відповідають дійсності: попри окремі успіхи Росії, прориви відбуваються з обох сторін.

Кореспондент мережі «Настоящее время» Борис Сачалко розповідає про ситуацію на фронті:

Наступного дня, 8 жовтня, заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков, який зазвичай виступає спікером Кремля із зовнішньополітичних питань, заявив, що «імпульс до врегулювання конфлікту в Україні, який з’явився після зустрічі президентів Росії та США Володимира Путіна й Дональда Трампа на Алясці, вичерпано», і що «будівля відносин двох країн руйнується». Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков також заявив про «пригнічений» стан діалогу між дипломатами Росії та США щодо конфлікту в Україні та інших питань. Ці висловлювання свідчать про те, що Путін, схоже, вирішив не сприймати всерйоз ультиматум Дональда Трампа щодо необхідності завершення війни в Україні.

Про те, що Росія має намір продовжувати війну, незважаючи на людські та матеріальні втрати, свідчать і заяви чиновників нижчого рівня, які натякають на необхідність для росіян «затягнути паски». У Росії вже підвищили ПДВ, що призведе до зростання цін майже на всі товари та послуги. Економіст і автор телеграм-каналу «Прості числа» Олег Комолов вважає, що російська влада, аби наповнити бюджет, з якого фінансується війна, найближчим часом може ще раз підвищити пенсійний вік, повністю комерціалізувати вищу освіту та обмежити систему ОМС лише для працюючих.

Чи справді Путін ухвалив принципове рішення продовжувати війну, скільки вона може ще тривати і до чого мають готуватися росіяни? Мережа «Настоящее время» поставила ці запитання військовому експерту Юрію Федорову.

Путін збирається продовжувати війну. Путін цілком ясно заявив, що всі цілі «СВО» мають бути досягнуті

«Так, Путін збирається продовжувати війну. 7 жовтня відбулося засідання військової верхівки у Путіна, на якому були присутні не лише вищі російські воєначальники. На ньому Путін цілком ясно заявив, що всі цілі «СВО» мають бути досягнуті, – підкреслює Федоров. – «Цілі СВО», як їх розуміють у Кремлі, – це позбавлення України суверенітету, перетворення її на російський протекторат, обмеження або взагалі знищення Збройних сил України, заборона Києву укладати якісь воєнно-політичні союзи з третіми країнами і так далі».

Федоров каже, що рішення Путіна продовжувати війну поділяють не всі еліти в Росії: «Після того, як стало зрозуміло, що російська армія не зможе цього року досягти тих цілей, які були поставлені, в Росії велися доволі гострі дискусії як у військовому командуванні, так і в політичному сегменті російської еліти. Люди думали: що робити? Чи варто продовжувати війну в Україні? Чи шукати якийсь компромісний варіант, використовуючи звʼязки з Трампом? Однак рішення про продовження війни, ймовірно, було ухвалене. І, судячи з усього, вирішили вести війну принаймні до середини наступного року – у надії, що Росія зможе досягти військової перемоги», – вважає Федоров.

Він наголошує, що російська армія цього року не зможе досягти поставлених Путіним цілей, попри всі бравурні заяви з цього приводу.

«Зараз їм (Кремлю), звісно, дуже хочеться домогтися перемоги в Україні, досягти успіху. На мою думку, ці надії ілюзорні. Бо вся історія цієї війни показує, що сил, щоб досягти бодай відносного успіху, який можна було б видати за перемогу, у російської армії немає», – зауважує він.

Воєнний експерт прогнозує, що новий наступ Росії через погодні умови розпочнеться навесні, а взимку бої, ймовірно, будуть менш інтенсивними. «Настане зима, земля промокне, і тоді протягом кількох місяців, звісно, Росія готуватиметься до якихось масованих наступів – але це вже будуть весняно-літні кампанії наступного року», – припускає він.

Федоров окремо каже, що у Путіна, тим не менше, є впевненість у тому, що не лише війна в Україні йде за його планом, а й що в Росії все гаразд з економікою і країна «витягне» ще кілька місяців бойових дій. Але ця впевненість Путіна ґрунтується на його інформаційній залежності від недостовірних даних.

«Я думаю, тут працюють психологічні механізми. Путін, мабуть, як людина, яка не цілком позбавлена раціонального сприйняття дійсності, не може не розуміти, що ситуація загалом далеко не така райдужна, як хотілося б, – зазначає він. – Але люди, які перебувають у доволі щільній інформаційній залежності від того, що їм розповідають (а Путін перебуває в такій залежності), схильні видавати бажане за дійсне».

«Це взагалі характерно для будь-якої людини, але для тих, хто перебуває в положенні Путіна, це особливо характерно. Він відкидає – і свідомо, і несвідомо – будь-яку інформацію, яка суперечить його уявленням про те, що справді відбувається, – підкреслює Федоров. – Він внутрішньо не хоче знати, що відбувається насправді. Оточення це прекрасно розуміє, і тому підсовує йому ті повідомлення, ті доповідні записки, які відповідають його уявленням».

Він вважає, що заради високих цілей, національних інтересів можна пограбувати населення

«А уявлення (у Путіна) дуже прості. Так, зараз нам нелегко, так, зараз нам важко, але нічого – ми все одно виграємо цю війну. Але треба ще трохи потерпіти, треба, так би мовити, зібратися з силами, можливо, провести якусь мобілізацію. Можливо, треба трохи урізати споживання, притиснути населення, яке розбалувалося за останні 10–15 років, надто багато споживає, надто багато грошей накопичило на рахунках, – перераховує Федоров основні наративи Кремля. – Відповідно, він вважає, що заради високих цілей, національних інтересів можна пограбувати населення».