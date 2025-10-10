Масована атака РФ: частина Києва без світла та води, є постраждалі (доповнюється)

Російські війська вночі завдали масованого удару по українській енергетичній інфраструктурі, повідомили в Міненерго. Наразі лівий берег столиці України без світла та води. Енергетики зауважили, що вже працюють над відновленням живлення. Рівно 3 роки тому російська армія розпочала обстріли критичної енергетичної інфраструктури України.

Про те, що російські війська вночі завдали масованого удару по українській енергетичній інфраструктурі, повідомила у фейсбуці міністерка енергетики Світлана Гринчук. Вона зауважила, що енергетики вживають всі необхідні заходи для мінімізації негативних наслідків.

Київ

Через масовану російську атаку у Києві постраждали 12 людей, 8 із них перебувають у лікарнях, повідомив міський голова Віталій Кличко.

За його словами, у результаті ударів по критичній інфраструктурі лівий берег міста наразі без енергопостачання, також є проблеми з водопостачанням.

Світло зникло у частині районів Голосіївського, Деснянського, Дніпровського, Дарницького, Подільського і Святошинського районів.

Компанія ДТЕК поінформувала, що енергетики у Києві вже працюють над відновленням живлення після атаки РФ. За даними компанії, спочатку живлення повернуть для об’єктів критичної інфраструктури.



«Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики оцінять масштаби пошкоджень, щоб повернути світло в усі домівки якнайшвидше», – додають в ДТЕК.

Також він повідомив, що у Печерському районі уламки БпЛА влучили в багатоповерховий житловий будинок, де горіли квартири на кількох поверхах – пожежу ліквідували.

У ДСНС додають, що рятувальники врятували 20людей.

За даними Кличка, у Голосіївському районі пошкоджений фасад і вікна на 5-му поверсі десятиповерхівки, горіли також автівки у дворі, у Деснянському, за попередньою інформацією, уламки збитої ракети впали на відкриту територію біля поліклініки, а у Подільському районі уламки впали на відкритій території.

Після нічної атаки частина столичних шкіл і дитсадків працюють у режимі «Пунктів незламності», повідомили в КМДА: «Навчальний процес відбувається в умовно дистанційному форматі: за наявності електропостачання вчителі проводять онлайн-уроки, за його відсутності діти отримують завдання для самостійного повторення (без перевантаження – лише той обсяг, який реально потрібно опрацювати цього дня). У закладах організовано чергові класи/групи. Однак просимо батьків за можливості залишити дітей вдома. Також звертаємося до керівників установ: якщо ваші співробітники мають дошкільнят або школярів – дозвольте сьогодні працювати дистанційно».

Також місцева влада повідомляла, що через складну енергетичну ситуацію рух поїздів метрополітену буде з інтервалом 6-7 хвилин, на червоній лінії поїзди курсуватимуть між станціями «Академмістечко» – «Арсенальна», а на зеленій – до станції «Видубичі».

Після відбою повітряної тривоги «Київський метрополітен» уже повідомив про відновлення роботи руху поїздів у всіх напрямках. Утім, є зміни у роботі метро Києва:

«Червона» лінія: рух поїздів від «Академмістечка» до «Лісової», інтервал руху – близько 6 хвилин.

«Синя» лінія працює у звичному режимі.

«Зелена» лінія: поїзди курсують лише між станціями «Сирець» – «Видубичі». Ділянка «Славутич» – «Червоний хутір» тимчасово без руху.

Київщина

На Київщині через нічну атаку РФ знеструмлені близько 28 000 родин Броварського та Бориспільського районів, повідомляє у телеграмі обласна військова адміністрація.

За даними ОВА, енергетики вже працюють над відновленням централізованого електропостачання, об’єкти критичної та соціальної інфраструктури переводять на генератори.

Також, за даними місцевої влади, унаслідок атаки РФ в Броварах пошкоджені три багатоповерхові будинки, чотири продуктові кіоски, два автомобілі знищено та два пошкоджено. У багатоповерхівках через вибухову хвилю посічено фасади та вибиті вікна.

Сумщина

На Сумщині запроваджені графіки аварійних відключень, вони діють для 10 черг споживачів, повідомляє «Сумиобленерго».

Як зазначає обленерго, причина застосування графіків – наслідки російської атаки на енергетику.

На Київщині, Полтавщині та Харківщині застосовані аварійні відключення світла.

Запоріжжя

У Запоріжжі через російську нічну атаку загинула дитина, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.



«У лікарні помер 7-річний хлопчик, який дістав поранень через нічну атаку росіян. Медики до останнього боролися за життя дитини, але травми виявилися надто тяжкими», – написав він у телеграмі.

Раніше Федоров повідомляв про трьох поранених, зокрема, до лікарні доставили 45-річного чоловіка у тяжкому стані.

За даними місцевої влади, війська РФ завдали по Запоріжжю щонайменше сім ударів БпЛА, атакувавши приватний сектор та обʼєкти інфраструктури. Сталося кілька займань.

Голова Запорізької ОВА також повідомив, що внаслідок російських обстрілів пошкодженні об’єкти газової інфраструктури. Фахівці вже працюють над ліквідацією наслідків.

«Запоріжгаз» закликало жителів Запоріжжя та підприємства через пошкодження газових обʼєктів тимчасово обмежити споживання природного газу.



«Будь ласка, мінімально використовуйте газові прилади до завершення аварійних робіт. Це необхідно, щоб стабілізувати тиск у мережі та уникнути відключень», – йдеться у повідомленні.

Черкащина

На Черкащині війська РФ атакували критичну інфраструктуру, наразі перекрито рух греблею ГЕС, повідомив голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець.



За його словами, уламками збитої ракети пошкоджено багатоповерхівку в Каневі. За попередніми даними, травмована людина.

Цього ж дня 3 роки тому

Рівно 3 роки тому, 10 жовтня 2022 року, російські військові розпочали обстріли критичної енергетичної інфраструктури України, що спричинило дефіцит генерації електроенергії та проблеми з розподілом між регіонами. У 2023 році Росія зменшила інтенсивність атак, а українські енергетики спромоглися значною мірою відновити потужності, також допоміг відновити баланс імпорт електроенергії.

10 жовтня 2022 року внаслідок російських ударів загинули люди.