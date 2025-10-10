«Укренерго»: після атаки РФ у девʼяти областях запровадили аварійні відключення світла

Через російську масовану атаку на енергообʼєкти знеструмлена значна кількість споживачів у Київ, Київській, Донецькій, Дніпропетровській, Черкаській, Чернігівській, Харківській, Сумській, Полтавській та Одеській областях, повідомляє енергетична компанія «Укренерго».



За даними компанії, для стабілізації ситуації в енергосистемі в цих регіонах застосовані аварійні відключення.



Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання, додають в «Укренерго».

У Міненерго повідомили, що російські війська вночі 10 жовтня завдали масованого удару по українській енергетичній інфраструктурі.

Російські військові впродовж останніх тижнів активізували обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.

За даними «Нафтогазу», 3 жовтня російські війська завдали «найбільшого масованого удару» по газовидобувних активах компанії від початку повномасштабної війни. У компанії повідомили, що по потужностях на Харківщині та Полтавщині випустили 35 ракет і 60 дронів.

8 жовтня Кабмін на своєму засіданні схвалив план проходження зими. За повідомленням прем’єр-міністерки Юлії Свириденко, він передбачає «захист енергообʼєктів, забезпечення резерву обладнання і матеріалів, план швидкої реакції».



