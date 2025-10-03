«Нафтогаз» повідомляє «критичні руйнування» через удар РФ по своїх газовидобувних активах

Російські війська завдали «найбільшого масованого удару» по газовидобувних активах групи «Нафтогаз» від початку повномасштабної війни, повідомляє пресслужба компанії 3 жовтня.

«По потужностях на Харківщині та Полтавщині випустили 35 ракет, зокрема суттєва кількість з них – балістичні, і 60 дронів. Частину вдалося збити. На жаль, не всі», – йдеться в повідомленні.

Голова правління «Нафтогазу» Сергій Корецький назвав удари цілеспрямованим терором проти цивільних обʼєктів, які забезпечують видобуток та підготовку газу, що «використовуються для забезпечення нормального життя людей»:

«Жодного воєнного сенсу. Черговий прояв російської підлості, націлений виключно на те, щоб зірвати опалювальний сезон і позбавити нас можливості опалювати будинки українців взимку. Внаслідок цієї атаки, значна частина наших обʼєктів пошкоджена. Частина руйнувань – критичні».

Компанія додає, що на місці влучань працюють фахівці «Нафтогазу», Державної служби з надзвичайних ситуацій та інші аварійні служби, триває ліквідація наслідків удару.

«Працюємо з партнерами України, щоб реагування на цей удар та його вплив на загальну ситуацію було оперативним та достатнім. Терор ніде не має досягати своєї мети», – додав Корецький.

Голова Полтавщини Володимир Когут вранці повідомив, що вночі проти 3 жовтня російські військові атакували, зокрема, обʼєкти енергетичної інфраструктури Полтавщини.