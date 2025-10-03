Доступність посилання

Новини | Суспільство

«Нафтогаз» повідомляє «критичні руйнування» через удар РФ по своїх газовидобувних активах

Голова правління «Нафтогазу» Сергій Корецький назвав удари цілеспрямованим терором проти цивільних обʼєктів
Голова правління «Нафтогазу» Сергій Корецький назвав удари цілеспрямованим терором проти цивільних обʼєктів

Російські війська завдали «найбільшого масованого удару» по газовидобувних активах групи «Нафтогаз» від початку повномасштабної війни, повідомляє пресслужба компанії 3 жовтня.

«По потужностях на Харківщині та Полтавщині випустили 35 ракет, зокрема суттєва кількість з них – балістичні, і 60 дронів. Частину вдалося збити. На жаль, не всі», – йдеться в повідомленні.

Голова правління «Нафтогазу» Сергій Корецький назвав удари цілеспрямованим терором проти цивільних обʼєктів, які забезпечують видобуток та підготовку газу, що «використовуються для забезпечення нормального життя людей»:

«Жодного воєнного сенсу. Черговий прояв російської підлості, націлений виключно на те, щоб зірвати опалювальний сезон і позбавити нас можливості опалювати будинки українців взимку. Внаслідок цієї атаки, значна частина наших обʼєктів пошкоджена. Частина руйнувань – критичні».

Компанія додає, що на місці влучань працюють фахівці «Нафтогазу», Державної служби з надзвичайних ситуацій та інші аварійні служби, триває ліквідація наслідків удару.

«Працюємо з партнерами України, щоб реагування на цей удар та його вплив на загальну ситуацію було оперативним та достатнім. Терор ніде не має досягати своєї мети», – додав Корецький.

Голова Полтавщини Володимир Когут вранці повідомив, що вночі проти 3 жовтня російські військові атакували, зокрема, обʼєкти енергетичної інфраструктури Полтавщини.

