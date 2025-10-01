Міненерго повідомило про удар РФ по енергоінфраструктурі, Київщина і Чернігівщина – без світла

Російські війська атакували енергетичну інфраструктуру на Київщині, повідомляє пресслужба Міненерго.

За даними міністерства, внаслідок удару БпЛА без електропостачання залишаються жителі Київської та Чернігівської областей. На місці удару продовжують працювати ремонтні бригади.

У «Чернігівобленерго» повідомили, що є серйозні пошкодження енергетичної інфраструктури, через що відбувається відключення світла в різних районах області.

Повідомляється, що енергетики роблять все можливе, щоб відновити електропостачання, однак ситуація складна. «Чернігівобленерго» закликало місцевих жителів бути готовими до тривалих відключень світла.

Міський голова Славутича Юрій Фомічев повідомив про російський удар по підстанції 330 кВ – місто залишилося без електропостачання.

Також місцева влада Чернігівщини повідомляла, що в частині області зникло електропостачання через російський удар у сусідній області.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



