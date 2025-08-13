ООН: число жертв серед цивільних в Україні через удари РФ у липні досягло нового 3-річного максимуму

У липні кількість жертв серед цивільних осіб в Україні досягла нового трирічного максимуму, повідомила Моніторингова місія ООН із прав людини в Україні 13 серпня.

У місії змогли підтвердити загибель у липні 286 цивільних і поранення 1 388, «що стало найвищим показником із травня 2022 року і перевищило статистику червня 2025 року».

Місія підтвердила жертви серед цивільних осіб у 18 із 24 областей України.

За повідомленням, майже 40 відсотків жертв спричинило використання зброї дальнього радіусу дії, зокрема ракет і баражувальних боєприпасів – 89 загиблих і 572 поранених. Другою за впливом причиною загибелі цивільних стали безпілотники ближнього радіусу дії – 24% жертв, або 64 загиблих і 337 поранених. Втрати від таких безпілотників значно зросли порівняно з липнем 2024 року, наголосили у місії.

Авіабомби, скинуті російськими військами, стали основною причиною різкого зростання жертв серед цивільних: 276 осіб постраждали (67 загиблих і 209 поранених) у липні 2025 року, порівняно з 114 (34 загиблих і 80 поранених) у червні, кажуть в ООН.

У місії ООН зазначили, що висока кількість жертв серед цивільних осіб в Україні в липні продовжила тенденцію до зростання у 2025 році: кількість жертв за перші сім місяців 2025 року перевищила аналогічний період 2024 року на 48 відсотків.

«Другий місяць поспіль кількість жертв серед цивільних осіб в Україні оновлює трирічний максимум, – зазначила голова ММПЛУ Даніель Белль. – Лише за перші три місяці після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації було більше загиблих і поранених, ніж за останній місяць».

«Незалежно від того, чи ви перебуваєте в лікарні чи в’язниці, вдома чи на роботі, близько до лінії фронту чи далеко від неї, ви ризикуєте загинути чи отримати поранення внаслідок війни в Україні сьогодні. Ризик значно вищий, ніж минулого року, і продовжує зростати», – наголосила вона.

У місії ООН додали, що від початку повномасштабного вторгнення Росії задокументували загибель в Україні щонайменше 13 883 цивільних осіб, включно з 726 дітьми, і 35 548 поранених, серед яких 2 234 дитини.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.