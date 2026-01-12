Велика війна Росії проти України триває довше за «Велику вітчизняну». Які паралелі?

В Україні не минула непоміченою одна на перший погляд малопомітна дата. 11 січня 2026 року велика війна Росії проти України тривала вже 1418 днів – саме стільки, скільки тривала війна СРСР та Німеччини, окреслена в часових рамках «Великої вітчизняної», як у Росії називають Другу світову війну. Але які паралелі між нинішньою війною і війною в середині 20-го століття?

Гітлерівська Німеччина напала на Радянський Союз о 4:00 ранку 22 червня 1941 року. Путінська Росія напала на Україну о 3:40 ранку 24 лютого 2022 року.

Війна СРСР та гітлерівської Німеччини завершилась у Берліні 9 травня 1945 року. Незважаючи на мирні зусилля і активний переговорний процес, кінця війні путінської Росії проти України ще не видно.

А 12 січня 2026 року тривалість російської агресії проти України перевершила вже тривалість радянсько-німецької війни.

«Росія повторила фашизм»

Президент України Володимир Зеленський у своєму звернені 11 січня теж помітив, що повномасштабна війна Росії проти України триває вже стільки, як війна нацистської Німеччини проти СРСР (за радянським визначенням – «Велика вітчизняна війна»), і що Росія за цей час не досягла значимих результатів, водночас «втрачаючи щонайменше тисячу військових вбитими щодня Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 1 220 000 військових, зокрема 1 060 – за останню добу, такі дані станом на ранок 12 січня навів український Генштаб.

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.Розвідка Великої Британії 2 грудня проаналізувала дані Генерального штабу Збройних сил України про російські втрати на війні. Відомство при Міністерстві оборони Британії вказало на те, що Росія, ймовірно, втратила 382 тисяч солдатів убитими й пораненими від початку 2025 року, а загальні втрати за час повномасштабного вторгнення сягнули 1,168 мільйона.«Середні денні втрати Росії протягом листопада 2025-го сягнули 1 033, за даними Генерального штабу України – більше, ніж 1 008 у жовтні 2024-го, третє зростання за місяць поспіль», – йдеться в зведенні.Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський на початку 2025 року в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.».

«Час ми не затягуємо, на відміну від Росії. Ті вже дозатягувались, якщо чесно. Повномасштабна війна Росії проти України триває вже стільки ж, скільки війна нацистської Німеччини проти Радянського Союзу. Сьогодні 1418-й день війни Росії проти України. Вони хотіли повторити і повторили: знущання з людей, повторили фашизм, повторили майже все найгірше, що було в ХХ столітті, навіть ще додатково накреативили війну «Шахедами» та балістикою проти електростанцій та котелень».