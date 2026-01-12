Велика війна Росії проти України триває довше за «Велику вітчизняну». Які паралелі?

В Україні не минула непоміченою одна на перший погляд малопомітна дата. 11 січня 2026 року велика війна Росії проти України тривала вже 1418 днів – саме стільки, скільки тривала війна СРСР та Німеччини, окреслена в часових рамках «Великої вітчизняної», як у Росії називають Другу світову війну. Але які паралелі між нинішньою війною і війною в середині 20-го століття?
Гітлерівська Німеччина напала на Радянський Союз о 4:00 ранку 22 червня 1941 року. Путінська Росія напала на Україну о 3:40 ранку 24 лютого 2022 року.
Війна СРСР та гітлерівської Німеччини завершилась у Берліні 9 травня 1945 року. Незважаючи на мирні зусилля і активний переговорний процес, кінця війні путінської Росії проти України ще не видно.
А 12 січня 2026 року тривалість російської агресії проти України перевершила вже тривалість радянсько-німецької війни.
«Росія повторила фашизм»
Президент України Володимир Зеленський у своєму звернені 11 січня теж помітив, що повномасштабна війна Росії проти України триває вже стільки, як війна нацистської Німеччини проти СРСР (за радянським визначенням – «Велика вітчизняна війна»), і що Росія за цей час не досягла значимих результатів, водночас «втрачаючи щонайменше тисячу військових Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 1 220 000 військових, зокрема 1 060 – за останню добу, такі дані станом на ранок 12 січня навів український Генштаб.
Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.Розвідка Великої Британії 2 грудня проаналізувала дані Генерального штабу Збройних сил України про російські втрати на війні. Відомство при Міністерстві оборони Британії вказало на те, що Росія, ймовірно, втратила 382 тисяч солдатів убитими й пораненими від початку 2025 року, а загальні втрати за час повномасштабного вторгнення сягнули 1,168 мільйона.«Середні денні втрати Росії протягом листопада 2025-го сягнули 1 033, за даними Генерального штабу України – більше, ніж 1 008 у жовтні 2024-го, третє зростання за місяць поспіль», – йдеться в зведенні.Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський на початку 2025 року в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.».
«Час ми не затягуємо, на відміну від Росії. Ті вже дозатягувались, якщо чесно. Повномасштабна війна Росії проти України триває вже стільки ж, скільки війна нацистської Німеччини проти Радянського Союзу. Сьогодні 1418-й день війни Росії проти України. Вони хотіли повторити і повторили: знущання з людей, повторили фашизм, повторили майже все найгірше, що було в ХХ столітті, навіть ще додатково накреативили війну «Шахедами» та балістикою проти електростанцій та котелень».
Зеленський також помітив, що росіяни намагаються захопити той самий Донбас, що й майже 4 роки тому. А ще, за його словами, «хочуть ще раз збрехати, що взяли Куп'янськ, гинуть безкінечно в боях на Запоріжжі і воюють досі проти однієї України».
«Під час Другої світової війни ми бачимо, що був внесок українців був у перемогу Червоної армії на Східному фронті, був внесок ленд-лізу з боку західних держав у цю перемогу. Натомість зараз, коли росіяни ведуть цю війну постійно з допомогою інших тоталітарних режимів, то ця війна їм не вдається», – каже в інтерв’ю Радіо Свобода Роман Кабачій, завідувач сектором Національного музею історії України в Другій світовій війні.
Справді, в часи Другої світової СРСР спирався на ленд-ліз – безкорисну допомогу зброєю, боєприпасами, технікою, продуктами харчування та медикаментами з боку Британії та США. Нині Україна, відбиваючи російську агресію, отримує допомогу зброєю та амуніцією від Британії та США, а також інших партнерів з демократичного світу.
Росія ж, зауважують дослідники, спирається на допомогу теократичної диктатури в Ірані, тоталітарний режим в Північній Кореї та авторитарні Китай та Білорусь.
Ще одна паралель: Німеччина, яка розв’язала Другу світову і здійснила напад на СРСР під час так званого «плану Барбаросса», керувалась авторитарним диктатором Адольфом Гітлером. Нинішня Росія теж далека від демократичних стандартів і керується авторитарним правителем, який звузив свободу та демократію. Користувачі соцмереж в Україні цю паралель проводять навіть утворивши слово «Путлер» для російського керманича.
Росія не називає війну проти України «війною», натомість вживаючи назву «Спеціальна воєнна операція». Але ця «СВО» триває вже довше за «Велику вітчизняну».
«Ну що ж, будемо чекати на перейменування «Великої вітчизняної війни» на «Малу вітчизняну спецоперацію», – піджартовує у фейсбуці відомий гарвардський історик Сергій Плохій.
Також російське керівництво планувало завершити війну проти України швидко, зробити щось типу бліцкригу.
«Війна Росії в Україні, яка мала тривати, за розрахунками Кремля, дні або тижні, зараз вже тягнеться так довго, як війна Радянського Союзу з нацистською Німеччиною у Другій світовій війні», – пише в соцмережах журналіст Financial Times Крістофер Міллер.
«Але майже через чотири роки після повномасштабного вторгнення в Україну переконлива перемога над Києвом вислизає з рук кремлівського лідера, Росія контролює десь 20 відсотків української території, війна коштувала Москві понад мільйон втрат, і, ймовірно, найбільшим обломом для воєнних цілей Путіна є те, що український президент Володимир Зеленський все ще при владі», – пише на сайті CNN Нейтан Годж.
Нещодавно на російському телебаченні навіть відомий російський телеведучий Володимир Соловйов запитав гостей у студії: «За чотири роки Сталін вже був у Берліні. А ми де?».
За час війни Росії проти України через українські удари ракетами та морськими дронами Росія втратила третину плавзасобів Чорноморського флоту, який змушений був перебазуватись із Севастополя в окупованому Криму до Новоросійська.
За даними СБУ, Україна дронами завдала ударів по майже 40 відсотків нафтопереробних потужностей Росії. Україна провела багато резонансних операцій, звертають увагу експерти, як-то удари по Керченському (Кримському) мосту, а також усунення багатьох генералів російської армії.
А 1 червня 2025 року в результаті операції «Павутина», яку високо оцінили спецслужби світу, СБУ за допомогою дронів вдалося знищити багато стратегічних бомбардувальників Росії на трьох віддалених одне від одного військових летовищах.
Незважаючи на спроби зламати дух українців ударами по енергетичній інфраструктурі в холодну зиму, як кажуть представники влади, Україна тримається і здаватись не збирається.
Ще один момент – Друга світова практично знищила Донбас та індустріальну базу того східноукраїнського регіону. «Також бачимо, що Донбас і тоді, і зараз зруйнували і випалили», – каже в інтерв’ю історик Роман Кабачій.
Причини
Гітлер вважав слов’ян «недолюдьми» і хотів їх винищити. Путін також постійно говорить про «неповноцінність» української державності, про «один народ», заперечує право на українську національну ідентичність, мову, культуру, історію.
Путін одержимий Другою світовою війною, а шанування перемоги СРСР є ідеологічним клеєм, що об'єднує російську державуНейтан Годж
Також Гітлер почав Другу світову з захисту етнічних німців і зажадав Судетську область Чехословаччини. Путін весь час говорить про «утиски» російськомовних і росіян в Україні або «гоніння» на православних у підпорядкуванні Московського патріархату.
Серед причин війну Кремль називав і потребу якоїсь «денацифікації» України.
«Насправді не йдеться ні про «денацифікацію», ні «визволення» у їх одновірців православних і так далі. Це все хибні ідеологічні конструкції. Тобто фактично радянсько-німецька війна велась в інших умовах і з участю України в боротьбі проти нацизму. І вона була виграна. Натомість зараз, скоріше за все, Росія цю війну програє», – каже Роман Кабачій з Національного музею історії України в Другій світовій війні у Києві.
«Росія загрузла, відповідно, днями навіть була нарада в Кремлі і (перший заступник керівника адміністрації президент Росії Сергій – ред.) Кирієнко заборонив взагалі таке порівняння робити. Тобто вони самі розуміють, що ідеологічні рамки, в яких було обґрунтування цього нападу на Україну, воно уже не спрацьовує. Тому факти говорять самі за себе. І вони ведуть цю війну довше, ніж тривала радянсько-німецька війна. Але для мене не є надто важливими такі порівняння. Тут питання в тому, щоб ми залишилися при справедливості і настав справедливий мир», – додає Кабачій.
Як пише оглядач CNN Нейтан Годж: «Путін відомий своєю одержимістю Другою світовою війною, а офіційне шанування перемоги Радянського Союзу над нацистською Німеччиною є частиною ідеологічного клею, що об'єднує російську державу. Путінська Росія навіть стала свідком реабілітації Йосипа Сталіна, комуністичного диктатора, який провів безжальні чистки в 1930-х роках, перш ніж очолити свою країну в тому, що в Росії відомо як «Велика вітчизняна війна».
