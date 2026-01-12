«Найскладніша ситуація». Що зі світлом і теплом у Києві та області

У Києві та Київській області четверту добу усувають наслідки російської атаки, яка сталася у ніч проти 9 січня, забрала життя чотирьох людей і залишила без води і опалення частину жителів столиці.

За останніми даними, без тепла на тлі морозів у неділю залишалася понад одна тисяча будинків Києва.

Міський голова Києва Віталій Кличко каже, що «складна ситуація в столиці триватиме». А от прем’єрка каже про непросте становище і в області.

По 18:30 12 січня у ДТЕК заявили, що в Києві усі оселі, які залишались без світла після масованої атаки, знову підключені до енергосистеми, але в столиці застосовуються відключення.

Деталі – далі.

9 січня

У ніч проти 9 січня Росія завдала масованої комбінованої атаки по Україні. За даними Повітряних сил ЗСУ, основною ціллю якого була Київщина – по Україні спрямували понад 200 безпілотників, а також крилаті й балістичні ракети.

Міністерство оборони Росії вранці 9 січня визнало, що застосувало для удару по Львову балістичну ракету середньої дальності «Орешник» «Орешник» – це російський мобільний ракетний комплекс середньої дальності, який, як вважають експерти, створений на базі розробленої раніше міжконтинентальної ракети «Ярс». Завдяки скороченій кількості розгінних ступенів «Орешник» менший за розмірами та має меншу дистанцію застосування — близько 5 тисяч кілометрів. Росія вперше могла використати ракету цього комплексу 21 листопада 2024 року під час удару по підприємству «Південмаш» у Дніпрі на сході України. Підприємство тоді було пошкоджене, а в місті загинули та були поранені люди., назвавши це відповіддю на нібито український удар по резиденції лідера РФ Володимира Путіна в Новгородській області. Україна і її західні партнери заперечують, що такий удар був, заявляючи, що Росія таким чином намагається виправдати нові атаки і затягувати мирні переговори. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що у відповідь на удар Україна ініціює термінове засідання Ради безпеки ООН, засідання Ради Україна-НАТО, а також реагування в рамках ЄС, Ради Європи й ОБСЄ. Воно збереться 12 січня.

Унаслідок російської атаки у Києві загинули чотири людини, серед них медик: Росія вдарила вдруге по місцю атаки, на яку прибули бригади швидкої для надання допомоги, розповіла місцева влада. І додала, що серед 25-х постраждалих є медики, працівники ДСНС та поліцейський.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: У Києві попрощалися з медиком із Каховки, який загинув під час атаки РФ У Михайлівському соборі Києва відбулося відспівування та прощання з медиком Сергієм Смоляком. Як повідомила влада, чоловік загинув у ніч проти 9 січня під час повторного удару армією РФ по багатоповерховому будинку в Дарницькому районі столиці.













Як повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, загалом ушкоджень зазнали сім з десяти районів Києва.

На Київщині влада повідомляла про руйнування і 5 постраждалих.

За даними Міненерго, на ранок 9 січня в Києві й Київській області були знеструмлені понад 500 тисяч споживачів.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Сотні дронів та ракет і повторні удари: кадри під час та після масованої атаки з різних місць Києва (фоторепортаж)













«Це одна з найскладніших атак для міста. У тому числі через непрості погодні умови. Власне, росіяни на це й сподіваються: що ми замерзнемо і наші служби колапсують... Звели інформацію по наслідках, станом на ранок. 29 локацій з пошкодженнями. Багато житлової інфраструктури – традиційний почерк росіян. Пошкоджено пів сотні будинків, 4 заклади освіти, 18 автівок. За ранковими підрахунками – вже понад 1000 вибитих вікон. Триває ліквідація наслідків.

Наразі діють стабілізаційні та аварійні відключення електроенергії. Є зниження тиску води на правому березі, окремі відключення в Печерському районі. Є проблеми з водою та теплом на лівому березі. Фахівці роблять все можливе, щоб стабілізувати ситуацію», – інформував голова КМВА Тимур Ткаченко 9 січня.

Також він додав, що було ухвалене рішення про переведення школярів на більш гнучкий формат навчання, у тому числі дистанційний.

10 січня

Наступного дня після атаки Тимур Ткаченко повідомив, що енергетики працюють без перерв, щоб стабілізувати ситуацію по місту».

«За наявною інформацією, була проблема на одній з ланок енергосистеми. У звʼязку з цим за командою НЕК «Укренерго» в Києві застосовані екстерні відключення електроенергії. Зараз фахівці вже вирішили проблему. Тому загальне живлення відновлюється. Це дасть змогу зняти екстрені відключення і повернутися до відключень за графіками. Проте там, де йде робота над ліквідацією наслідків ворожих атак – обмеження все ще залишаться».

11 січня

У неділю по обіді столична влада повідомила, що без тепла в Києві залишається понад одна тисяча будинків. Водопостачання повернули всім мешканцям.

За даними міського голови Києва Віталія Кличка, внаслідок пошкоджень інфраструктури міста після масованої російської атаки в ніч на 9 січня без теплопостачання були 6 тисяч багатоповерхівок.

Читайте також: У Києві працюють усі котельні, 85% будинків вже з теплом – Кулеба

«Відновлювальні роботи тривають. Комунальники й енергетики працюють цілодобово. Але ситуація з енергопостачанням у столиці залишається дуже складною. А від електрики залежить робота й теплопідприємств, і водопостачання. Найближчими днями сильні морози, за прогнозами, не відступлять. Тому складна ситуація в столиці триватиме. Комунальники, всі міські служби роблять усе, щоб забезпечити мешканців міста необхідними послугами», – зауважив Кличко.

11 січня, за даними медіа, жителі Київської області, зокрема, Гореничів, перекривали дорожній рух на знак протесту через тривалу відсутність світла та водопостачання після російської масованої атаки.

Очільник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник написав у своєму телеграм-каналі, що розуміє обурення через тривалу відсутність електропостачання, але «перекриття доріг і блокування руху ніяк не пришвидшить відновлення світла. Наші енергетики працюють безупинно, у складних морозних умовах, щоб якнайшвидше підключити всі будинки, кожну домівку в найвіддаленішому куточку регіону».

Він додав, що проживає на Лівобережжі, де тривають екстрені відключення світла: «у квартирі теж зараз немає світла, прохолодно, тому добре розумію ваш стан і ваші переживання».

За словами Калашника, в області дуже багато аварійних відключень через атаки Росії, яка користується погодними умовами, і робота над їх усуненням триває цілодобово. Він закликав «зберігати спокій і триматися разом». За його даними, 11 січня на Київщині без електропостачання залишалося близько 25 тисяч абонентів.

«Є громади, де ситуація досі надзвичайно складна. На жаль, зокрема, в частині міст і сіл прикордонних областей. У Києві ще тривають ремонтні роботи після удару, що відбувся позавчора. Головне завдання – відновити енергозабезпечення всіх будинків, – сказав у вечірньому зверненні 11 січня президент України Володимир Зеленський за підсумками обговорення ситуації з урядовцями.

За його словами, у Київській області працюють майже 200 ремонтних бригад; там також складна ситуація і значна кількість родин залишається без електрики: «Бровари, Васильків, Фастів, Бориспіль – там найскладніше».

Зеленський додав, що «Пункти незламності», де можна зігрітися та зарядити акумулятори, розгорнуті в усіх регіонах.

12 січня

Міністерство енергетики України у понеділок до обіду повідомило, що у Києві та Київській області відновлювальні роботи тривають: «Застосовуються екстрені відключення на частині правого та лівого берегів. Триває поступовий перехід від аварійних обмежень до прогнозованих графіків погодинних відключень».

Згодом генеральний директор енергетичної компанії YASNO Сергій Коваленко написав у фейсбуці: «Весь Київ йде в екстрені».

В «Укренерго» пояснили, що у Києві та частині Київської області застосовані аварійні відключення електроенергії через складну ситуацію в енергосистемі.

«Причини запровадження обмежень – попередні ракетно-дронові атаки на енергооб’єкти, сильний мороз та наслідки негоди на Київщині. Попередньо оприлюднені операторами систем розподілу графіки знеструмлень у Києві та області наразі не діють. Енергетики цілодобово працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання. Аварійні відключення будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі».

Компанія ДТЕК напередодні повідомила про «багато точкових аварій» у Києві через російські атаки, морози та перевантаження мереж. Через це в киян можлива тривала відсутність світла. ДТЕК просить жителів столиці, у яких з’являється електрика, вмикати потужні прилади по черзі: «Це допоможе уникнути нових аварій і швидше стабілізувати систему».

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила 12 січня про селекторну нараду з представниками обласної влади щодо стану енергосистеми. За її словами, в найбільш постраждалих від обстрілів регіонах енергетики проводять відновлювальні роботи в умовах постійних російських атак, температури нижче -10 градусів, обледеніння обладнання та ліній електропередач.

«Найскладніша ситуація залишається в окремих районах Києва та на лівому березі Київської області, зокрема, Бориспільському та Броварському районах. Окремий фокус – відновлення електропостачання для споживачів Одеської, Харківської та Донецької областей, там ситуація складна після нічних обстрілів. Головна задача – відновити електро- та теплопостачання для всіх будинків», – написала голова уряду в своєму телеграм-каналі.

Свириденко додала, що критична інфраструктура працює безперебійно, по Україні розгорнули понад 7 тисяч «Пунктів незламності». Рух основними магістралями забезпечений.

«Органи місцевої влади організовують роботу освітніх закладів з урахуванням погодних умов на місцях», – додала вона.

Раніше Свириденко прогнозувала, що ситуація зі світлом у Києві покращиться орієнтовно до четверга, 15 січня.

По 18:30 12 січня у ДТЕК заявили, що в Києві усі оселі, які залишались без світла після масованої атаки, знову підключені до енергосистеми, але в столиці застосовуються відключення:

«У Шевченківському, Подільському, Оболонському, Солом’янському та Святошинському районах діють стабілізаційні графіки. На Лівому березі, а також в Голосіївському та Печерському районах діють екстрені відключення. Оселі мають 3-5 годин зі світлом і 7-12 – без. Просимо киян, у яких зараз є світло, користуватися ним ощадливо й вмикати потужні прилади по черзі. Це допомагає тримати систему стабільною».





Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

30 жовтня у Моніторинговій місії ООН з прав людини в Україні заявили, що через атаки РФ існує серйозний ризик небезпечних наслідків для цивільних осіб цієї зими, включно з тривалими перебоями в опаленні, електро- і водопостачанні. За даними ООН, такі перебої особливо болісно позначаться на вразливих групах населення, наприклад, людях старшого віку, особах з інвалідністю та сім’ях із малими дітьми.



