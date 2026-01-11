У ДТЕК назвали причини «точкових аварій» у столиці 

У Києві виникає «багато точкових аварій» через російські атаки, морози та перевантаження мереж, повідомила компанія ДТЕК 11 січня.

Через це в киян можлива тривала відсутність світла – у компанії на 17 годину зафіксували понад 200 звернень.

«Ми бачимо кожне з них і робимо все можливе, щоб світло повернулося в кожен дім. Нині задіяні всі доступні ресурси. 57 ремонтних бригад працюють цілодобово, щоб кияни знову були зі світлом», – заявляє пресслужба.

ДТЕК просить жителів столиці, у яких з’являється електрика, вмикати потужні прилади по черзі: «це допоможе уникнути нових аварій і швидше стабілізувати систему».

Оператор енергосистеми «Укренерго» тим часом прогнозує, що графіки погодинних відключень світла триватимуть протягом доби 12 січня в усіх регіонах України.

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко прогнозувала, що ситуація зі світлом у Києві покращиться орієнтовно до четверга, 15 січня.

Вночі проти 9 січня війська РФ завдали масованого удару по Україні. За даними Повітряних сил ЗСУ, основною ціллю якого була Київщина. У Києві внаслідок удару загинули чотири людини, 25 постраждали, серед жертв є медики і рятувальники. На Київщині влада повідомляла про руйнування і 5 постраждалих.

За даними Міненерго, на ранок 9 січня в Києві й Київській області були знеструмлені понад 500 тисяч споживачів.



