Новини | Суспільство

«Не пришвидшить відновлення світла»: голова Київщини попросив жителів не перекривати дороги

За даними голови області, на цей момент на Київщині без електропостачання залишається близько 25 тисяч абонентів
Очільник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник 11 січня звернувся до жителів області із закликом не перекривати дорожній рух через тривалі відключення світла.

Калашник написав у своєму телеграм-каналі, що розуміє обурення через тривалу відсутність електропостачання.

«Перекриття доріг і блокування руху ніяк не пришвидшить відновлення світла. Наші енергетики працюють безупинно, у складних морозних умовах, щоб якнайшвидше підключити всі будинки, кожну домівку в найвіддаленішому куточку регіону», – заявив голова області.

Він додав, що проживає на Лівобережжі, де тривають екстрені відключення світла: «у квартирі теж зараз немає світла, прохолодно, тому добре розумію ваш стан і ваші переживання».

За словами Калашника, в області дуже багато аварійних відключень через атаки Росії, яка користується погодними умовами, і робота над їх усуненням триває цілодобово. Він закликав «зберігати спокій і триматися разом».

За планом обласної влади, до кінця дня у всіх малих і великих населених пунктах буде відновлено світло.

«Можуть лишитися незначні локальні аварії з різних причин, але також сам на сам з темрявою мешканців ніхто не покине. Від моєї ранкової комунікації вже близько 5 тисяч родин отримали світло – робота триває, і ми зробимо все максимально швидко», – заявив голова області.

За його даними, на цей момент на Київщині без електропостачання залишається близько 25 тисяч абонентів.

За даними медіа, жителі області, зокрема, Гореничів, перекривали дорожній рух на знак протесту через тривалу відсутність світла та водопостачання після російської масованої атаки.

Вночі проти 9 січня війська РФ завдали масованого удару по Україні. За даними Повітряних сил ЗСУ, основною ціллю якого була Київщина. У Києві внаслідок удару загинули чотири людини, 25 постраждали, серед жертв є медики і рятувальники. На Київщині влада повідомляла про руйнування і 5 постраждалих.

За даними Міненерго, на ранок 9 січня в Києві й Київській області були знеструмлені понад 500 тисяч споживачів.

