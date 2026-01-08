Безпрецедентний російський обстріл: дві області України без світла посеред суворої зими

На тлі постійних обстрілів об’єктів енергетичної інфраструктури України Росією, 7 січня 2026 року стоїть окремо. Адже під час комбінованого обстрілу дронами без світла залишились образу дві області України – причому такі великі, густонаселені та індустріально потужні – Дніпропетровська та Запорізька області. Обидві ці області є прифронтовими і частково їхня територія окупована російськими військами. Також звертає увагу і той факт, що стався цей обстріл та знеструмлення після свята Водохрещі і точно на Різдво за старим календарем, адже в цих областях ще чимало парафій УПЦ (МП), яка святкує Різдво по-старому.

Дніпропетровщина

У школах Дніпра канікули продовжили ще на дві доби через знеструмлення внаслідок російської атаки, повідомив мер Дніпра Борис Філатов у соцмережах.

«Канікули у школах подовжено ще на дві доби», – написав Філатов.

У більшості населених пунктів Дніпропетровської області через відключення електропостачання у закладах загальної середньої освіти подовжили канікули і ці канікули триватимуть до 9 січня включно – це вже інформація від виконувача обов’язки голови Дніпропетровської ОВА Владислава Гайваненка.

Гайваненко нагадав, що внаслідок російського удару був пошкоджений об’єкт критичної інфраструктури, який забезпечував електроживлення більшості районів області.

«Становище важке», – констатував Гайваненко у соцмережах в ніч проти 8 січня.

Вранці 8 січня він додав, що сили ППО збили в області 31 безпілотник.

«Попри це, атака російської армії призвела до пошкоджень інфраструктури у Криворізькому, Дніпровському, Павлоградському районах. Виникли пожежі. Частина області залишається без світла. Вживаються всі необхідні заходи для відновлення енергозабезпечення споживачів», – йдеться в повідомленні.

А Філатов написав, що зранку 8 січня електротранспорт у Дніпрі максимально замінять автобуси.

Запорізька область

Також про знеструмлення повідомляли в Запорізькій області. Станом на ранок 8 січня очільник ОВА Іван Федоров заявив, «всі котельні забезпечені електроживленням та працюють у штатному режимі…, подача тепла в оселі триває». Кореспондентка Радіо Свобода повідомляє, що близько 3-ї ночі в Запоріжжі електропостачання практично повністю відновилося.

Федоров сам згодом підтвердив, що у Запорізькій області «всі котельні відновили електроживлення і працюють у штатному режимі після російської атаки».

За його словами, котельні забезпечені електроживленням, а перепідключення з генераторів на централізоване живлення вже завершили.

«Подача тепла в оселі триває», – повідомив 8 січня Іван Федоров.

У Запорізькій області ввечері 7 січня було відновлено електропостачання, повідомив очільник «Запоріжжяобленерго» Андрій Стасевський.

«Вчора близько 22:00 внаслідок масованої дронової атаки ворога на енергетичну інфраструктуру був повністю знеструмлений Запорізький регіон. Відновлювальні роботи розпочалися невідкладно і тривали всю ніч. В першу чергу заживлювали об’єкти критичної інфраструктури – зокрема, тепло- й водопостачання… Станом на 05:00 ранку – менш як за 7 годин – роботи завершено, електропостачання мешканців Запорізької області та обласного центру відновлено», – сказав він.

Посеред суворої зими і циклону

Всі ці обстріли і знеструмлення відбуваються за умов важких погодних умов і сильних морозів.

Очікується подальше погіршення погодних умов, повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко 7 січня.

Треба забезпечити стабільну роботу енергосистеми, готовність ремонтних бригад до оперативного реагування

«Циклон зайде в Україну через Чернівецьку та Івано-Франківську області близько четвертої ранку. За прогнозами, падіння температури вночі сягатиме до -20°C, вдень – до -10°C. Можливі додаткові перебої з електропостачанням поза графіками через налипання снігу на лінії електропередач та ускладнення руху на дорогах», – заявила вона.

Голова уряду констатувала, що негода ствоює додаткове навантаження на критичну інфраструктуру, яка вже зазнає російських атак. Вона додала, що на засіданні уряду ухвалили низку рішень, щоб відповідні служби були готові до негоди і могли вчасно надати допомогу.

«Міненерго разом з Мінрозвитку та державними енергетичними компаніями (доручено – ред.) забезпечити стабільну роботу енергосистеми, готовність ремонтних бригад до оперативного реагування, у разі потреби – збільшити виробництво електроенергії та постачання газу, включно з можливістю імпорту з країн ЄС», – повідомила прем’єр-міністерка.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.

За даними Міненерго, станом на 12 грудня російські військові від початку цього року 4500 разів атакували об’єкти енергетичної інфраструктури України.

30 жовтня у Моніторинговій місії ООН з прав людини в Україні заявили, що через атаки РФ існує серйозний ризик небезпечних наслідків для цивільних осіб цієї зими, включно з тривалими перебоями в опаленні, електро- і водопостачанні. За даними ООН, такі перебої особливо болісно позначаться на вразливих групах населення, наприклад, людях старшого віку, особах з інвалідністю та сім’ях із малими дітьми.