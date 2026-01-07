Свириденко повідомила про підготовку до погіршення погодних умов через циклон

В Україні очікується погіршення погодних умов, повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко 7 січня.

«Циклон зайде в Україну через Чернівецьку та Івано-Франківську області близько четвертої ранку. За прогнозами, падіння температури вночі сягатиме до -20°C, вдень – до -10°C. Можливі додаткові перебої з електропостачанням поза графіками через налипання снігу на лінії електропередач та ускладнення руху на дорогах», – заявила вона.

Голова уряду констатувала, що негода ствоює додаткове навантаження на критичну інфраструктуру, яка вже зазнає російських атак. Вона додала, що на засіданні уряду ухвалили низку рішень, щоб відповідні служби були готові до негоди і могли вчасно надати допомогу.

Зокрема, Кабінет міністрів доручив Міністерству внутрішніх справ разом із ДСНС та Національною поліцією забезпечити готовність снігоочисної та важкої інженерної техніки, техніки підвищеної прохідності, мобільних пунктів обігріву. Агентство відновлення та місцеві адміністрації мають «забезпечити своєчасне реагування для ліквідації наслідків негоди, зокрема, підготувати резерви пального та забезпечити обробку доріг протиожеледними сумішами».

Профільні міністерства та служби, додає Свириденко, мають підготувати до розгортання пункти незламності у разі перебоїв з електрикою, постачанням тепла, води та газу, а також проблем зі звʼязком.

«Міненерго разом з Мінрозвитку та державними енергетичними компаніями (доручено – ред.) забезпечити стабільну роботу енергосистеми, готовність ремонтних бригад до оперативного реагування, у разі потреби – збільшити виробництво електроенергії та постачання газу, включно з можливістю імпорту з країн ЄС», – повідомила прем’єр-міністерка.





Вона також закликала громадян бути обережними, за можливості обмежити поїздки під час піку негоди та стежити за повідомленнями місцевої влади та профільних служб.

Раніше ДСНС повідомила про погіршення погодних умов в Україні у найближчі два дні. Зокрема, в Рівненській, Хмельницькій, Житомирській та Вінницькій областях вдень 8 січня прогнозується сильний сніг, хуртовини, на окремих ділянках доріг можливе утворення снігових заметів.

У Києві та області 8 січня очікується значний мокрий сніг та дощ, ожеледь, налипання мокрого снігу, уночі 9 січня – значний сніг і хуртовина.

ДСНС закликала громадян «бути уважними, дотримуватися правил безпеки, за можливості обмежити пересування та не залишати транспортні засоби на узбіччях доріг».



