ДСНС: 4 людини, зокрема дитина, загинули за добу, провалившись під лід

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомляє, що минулої доби чотири людини загинули, провалившись під лід.

«Трагічні випадки сталися у Львівській, Полтавській і Дніпропетровській областях, а також на Кіровоградщині. У селі Рубаний Міст Новоукраїнського району рятувальники під час пошуків зниклого хлопчика 2013 р.н. виявили і підняли з водойми тіло підлітка», – йдеться в повідомленні.

У ДСНС закликали не виходити на лід на водоймах, який не є міцним через коливання температури.

Напередодні в ДСНС повідомляли про загибель у селі Гамаліївка на Львівщині чоловіка 1974 року народження, який вийшов порибалити.

У Києві вдень 4 січня врятували двох людей, які провалилися під кригу на Дніпрі на відстані близько 100 м від берега.