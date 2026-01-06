Свириденко: уряд вніс президенту подання про призначення голів 4 областей

Тривають кадрові перезавантаження, які інціював президент Володимир Зеленський, повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко 6 січня.

За її словами, Кабінет міністрів сьогодні провів співбесіди з кандидатами на посади голів Вінницької, Дніпровської, Полтавської та Чернівецької обласних військових адміністрацій.

«За їх результатами Уряд вніс подання Президенту про призначення цих кандидатур на посади голів ОВА», – заявила Свириденко.

Вона назвала завданням уряду посилення стійкості регіонів, особливо прифронтових, «від оборони й підтримки ветеранів до освіти, роботи з промисловістю та розвитку громад».

Днями Зеленський повідомив про співбесіди з кандидатами на посади п’яти обласних військових адміністрацій.

Президент звільнив, зокрема, голів Полтавської та Вінницької областей у 2024 році. У жовтні 2025 року Сергій Лисак був звільнений з посади голови Дніпропетровської ОВА й натомість очолив міську військову адміністрацію Одеси.