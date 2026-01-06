Доступність посилання

Новини | Політика

Свириденко: уряд вніс президенту подання про призначення голів 4 областей

Юлія Свириденко назвала завданням уряду посилення стійкості регіонів, особливо прифронтових
Юлія Свириденко назвала завданням уряду посилення стійкості регіонів, особливо прифронтових

Тривають кадрові перезавантаження, які інціював президент Володимир Зеленський, повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко 6 січня.

За її словами, Кабінет міністрів сьогодні провів співбесіди з кандидатами на посади голів Вінницької, Дніпровської, Полтавської та Чернівецької обласних військових адміністрацій.

«За їх результатами Уряд вніс подання Президенту про призначення цих кандидатур на посади голів ОВА», – заявила Свириденко.

Читайте також: Зеленський розповів, коли призначить нових голів п’яти ОВА

Вона назвала завданням уряду посилення стійкості регіонів, особливо прифронтових, «від оборони й підтримки ветеранів до освіти, роботи з промисловістю та розвитку громад».

Днями Зеленський повідомив про співбесіди з кандидатами на посади п’яти обласних військових адміністрацій.

Президент звільнив, зокрема, голів Полтавської та Вінницької областей у 2024 році. У жовтні 2025 року Сергій Лисак був звільнений з посади голови Дніпропетровської ОВА й натомість очолив міську військову адміністрацію Одеси.

