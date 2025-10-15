Президент призначив в.о. голови Дніпропетровської ОВА після звільнення Лисака

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Владислава Гайваненка тимчасовим виконувачем обов’язків голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

Відповідний указ 15 жовтня оприлюднений на сайті голови держави.

Перед цим президент звільнив із цієї посади Сергія Лисака, якого своїм розпорядженням призначив начальником новоствореної Одеської міської військової адміністрації.

Владислав Гайваненко до сьогодні був заступник голови Дніпропетровської ОДА.

Раніше очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що вніс подання про створення військової адміністрації в місті Одеса, а президент підписав відповідний указ.

Напередодні президент Зеленський за підсумками наради щодо безпекової ситуації заявив, що підписав указ щодо «деяких осіб», у яких була підтверджена наявність російського громадянства. Прізвищ цих осіб Зеленський не навів. Водночас в ефірі телемарафону з посиланням на джерела у владі повідомили, що, серед іншого, йдеться про припинення громадянства України у міського голови Одеси Геннадія Труханова.

Перед цим сьогодні петиція із закликом припинити громадянство України Труханова, оприлюднена на сайті президента 13 жовтня, набрала достатню кількість голосів для її розгляду: понад 27 тисяч при необхідних 25 тисяч.

Труханов заперечує наявність громадянства Росії і заявив про намір оскаржувати позбавлення його українського громадянства.

