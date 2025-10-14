Зеленський заявив про підписання указу щодо «деяких осіб» із російським громадянством

Президент Володимир Зеленський за підсумками наради щодо безпекової ситуації заявив, що підписав указ щодо «деяких осіб», у яких була підтверджена наявність російського громадянства.

«Керівник Служби безпеки України Василь Малюк доповів щодо протидії російським агентурним мережам і колаборантам у прифронтових, прикордонних регіонах і на півдні нашої держави. Також підтверджена наявність російського громадянства в деяких осіб – підготовлені відповідні рішення щодо них. Указ підписав», – написав Зеленський у телеграмі.

Він також заявив, що визначив «наступні завдання» для очільника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака. «Окремо обговорили ситуацію на Дніпровщині. Я подякував Сергію Лисаку, голові обласної військової адміністрації, за ефективну роботу на цьому напрямку та визначив для нього наступні завдання. Документи щодо цього – незабаром», – зазначив голова держави.

Прізвищ осіб із російським громадянством, щодо яких підписаний указ, Зеленський не навів. На сайті президента указів поки що немає.

Тим часом, в ефірі телемарафону з посиланням на джерела у владі повідомили, що йдеться про припинення громадянства України у міського голови Одеси Геннадія Труханова; колишнього народного депутата-«регіонала» Олега Царьова, заочно засудженого до 8 років тюрми і конфіскації майна за фінансування агресії РФ, а також до 12 років позбавлення волі – за публічні заклики до змін меж території і державного кордону України і до насильницької зміни конституційного ладу; і танцівника балету Сергія Полуніна. Вони це поки що не коментували.

Раніше сьогодні петиція із закликом припинити громадянство України міського голови Одеси Геннадія Труханова, оприлюднена на сайті президента 13 жовтня, набрала достатню кількість голосів для її розгляду: понад 27 тисяч при необхідних 25 тисяч.

«У відкритих джерелах неодноразово з’являлися матеріали журналістських розслідувань, які містять дані про наявність у Геннадія Труханова паспорта громадянина РФ і російського податкового номера. Ці факти свідчать, що Геннадій Труханов має подвійне громадянство, що суперечить Конституції України, яка встановлює принцип єдиного громадянства. В умовах повномасштабної війни з Російською Федерацією така ситуація створює потенційні ризики для національної безпеки та підриває довіру громадян до місцевої влади», – йдеться в петиції.

Тим часом, Труханов 12 жовня заявив, що проти нього «готується чергова провокація». «Поширюється інформація про те, що у мене нібито є громадянство Російської Федерації. Це питання не нове – воно ставиться з 2014 року. З 2014 року я постійно пояснював, що в мене немає і ніколи не було громадянства РФ. Мене перевіряли всі відповідні органи України – всі», – написав він у телеграмі.

Труханов заявив, що, крім українського, не має ніякого іншого громадянства, і з 2018 року в Росії внесений до санкційних списків як громадянин України.

Мер Одеси вже не вперше заперечував наявність у нього російського громадянства, зокрема, він вказував це минулого року після того, як волонтер і блогер Сергій Стерненко, посилаючись на власні джерела, написав, що Геннадій Труханов має російське громадянство й оформлював російську банківську карту напередодні повномасштабного вторгнення – 9 лютого 2022 року. Він зазначив, що отримав ці дані із «злитих російських баз».

Українські журналісти вже неодноразово писали, що мер Одеси, ймовірно, має російське громадянство. У 2016 році Одеське управління Служби безпеки України не змогло з’ясувати, чи має Геннадій Труханов паспорт РФ.