Зеленський звернувся до Сирського і Кіпера – в Одесі можуть створити МВА

Президент України Володимир Зеленський доручив головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському та голові Одеської ОВА Олегу Кіперу розглянути питання створення Одеської міської військової адміністрації. Про це йдеться в оприлюдненій 14 жовтня відповіді глави держави на петицію, що містила таку пропозицію.

24 вересня громадянин України Іван Казачук подав петицію, в якій закликав створити Одеську міську військову адміністрацію «для забезпечення безперервного та ефективного функціонування органів влади у місті Одеса в умовах воєнного стану».

Петицію підтримали понад 25 тисяч громадян, тому Зеленський був зобов’язаний на неї відповісти.

«Рішення про утворення військових адміністрацій приймається президентом України за поданням обласних державних адміністрацій або військового командування. Досі відповідні подання не вносились», – ідеться у відповіді глави держави.

Раніше на сайті президента з’явилася петиція з вимогою припинити українське громадянство мера Одеси Геннадія Труханова – нібито на підставі наявності у нього громадянства РФ. Сам Труханов цю інформацію категорично заперечує.

Петиція щодо Труханова, розміщена 13 жовтня, менш як за добу набрала необхідні для розгляду 25 тисяч голосів.



