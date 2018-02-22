​Труханова «не встигли» відсторонити з посади: зламався комп’ютер чи суд зазнав тиску?

Одеського міського голову Геннадія Труханова наразі не відсторонили від його посади на час слідства. Солом’янський районний суд Києва, який 22 лютого почав розглядати клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо цього, зробив перерву в засіданні до 27 лютого. Однак представники обвинувачення встигли звинуватити Труханова в маніпуляціях із витратами міського бюджету Одеси та з його власними відрядженнями. А сам одеський міський голова назвав справу проти нього надуманою, і звинуватив своїх опонентів у політичних переслідуваннях. Тим часом під приміщенням суду зібралися активісти, які вимагали ув’язнити Труханова, а саме приміщення посилено охороняли сотні силовиків.

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Під Солом’янським судом із самого ранку чергували правоохоронці: поліція та Національна гвардія, загалом близько 150 силовиків. Тих, хто проходив до суду, обшукували по кілька разів.

За словами заступника глави поліції Києва Руслана Кузьменка, під час засідання під стінами суду поліцейські порушень не зафіксували.

Водночас 15 лютого, коли Солом’янський районний суд обирав Геннадію Труханову запобіжний захід, біля суду сталися сутички, під час яких був поранений поліцейський.

«З десяти мільярдів міського бюджету було вкрадено три» – активіст

З вимогами ув’язнити Труханова під судом зібралися представники громадських організацій та політичних партій: «Правого сектора», батальйону «Донбас», Автомайдану, ВО «Свобода» «Рух визволення», «Вільні люди» та інші. Учасники акції стверджували, що їх ніхто не організовував і дісталися вони до Києва самостійно.

Були також присутні чоловіки, схожі на «тітушок». Про свої наміри вони не повідомляли, лише наголошували, що прийшли дізнатися «за що судять чиновника». Конфліктів біля суду не було.

Олег Михайлик, який назвав себе активістом із Одеси, наголосив, що суд над Трухановим стосується не лише Одеси.

Труханов голосував за «закони 16 січня», він збирав на Куликовому полі «антимайдан». Він дружив із сепаратистом Марковим

«Труханов голосував за «закони 16 січня», він збирав на Куликовому полі «антимайдан» і розказував, як вони будуть захищати російську мову і боротися з «бандерівцями». Він дружив із сепаратистом Марковим і він зі своєю фракцією ухвалювали рішення написати лист Януковичу, аби розігнати Євромайдан у Києві. За найскромнішими підрахунками, з десяти мільярдів міського бюджету було вкрадено три. Він вивів їх в офшори разом із російськими компаньйонами», – доводить активіст.

На його думку, наразі «лише політична воля може вплинути на вирок суду».

Під судом також з’явилися народний депутат Єгор Соболєв, який наголосив, що подібні справи доводять необхідність створення антикорупційного суду.

У такому разі Кримінальний кодекс передбачає відсторонення від роботи

«Думаю, є великі ризики, що суд знову не буде судом. Коли в корупції звинувачують посадовця, очевидно, що у нього є багато способів впливати на слідство і приховувати докази. У такому разі Кримінальний кодекс передбачає відсторонення від роботи. Я вже не кажу про тримання під вартою, хоча минулого разу суд у цьому відмовив. Суд був залежний в часи Януковича і залишається таким зараз», – наголосив депутат.

Як альтернативу він пропонує якнайшвидше створювати антикорупційний суд. Утім, за його словами, ті, хто голосуватимуть за нього, мають і самі бути готові постати перед цим судом.

Труханов звинувачення відкидає

Міський голова Одеси Геннадій Труханов у телефонних розмовах доручав своїм підлеглим забезпечити фінансування з міського бюджету Одеси проектів, пов’язаних з його друзями. Про це свідчать аудіозаписи телефонних розмов міського голови, стверджує прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Валентин Мусіяка, який і надав ці записи судові. Також він звинуватив Труханова в тому, що той навмисне організував відрядження, коли проти нього розпочали розслідування щодо купівлі нерухомості для потреб міськради за завищеними цінами.

Факти корупційної діяльності очільника Одеси та його здатність впливати на свідків та на перебіг процесу вимагає відсторонити його від посади на час суду, наголосив Валентин Мусіяка.

«Ми вимагаємо не зняти Труханова з посади, а відсторонити від посади на два місяці. Це передбачає закон: адже існують ризики впливу на свідків, підробки документів, бо цей злочин (купівлю приміщення за завищеними цінами – ред.) передбачає документальне оформлення відносин», – пояснив прокурор.

Зі свого боку, адвокати Геннадія Труханова доводили, що він не ховався від слідства, більше того, прибув до України на допит, коли 14 лютого його затримали в аеропорту Бориспіль. Сам підсудний заявив, що Одеса демонструє позитивну економічну динаміку, та став наводити приклади ощадливого використання міських коштів. На його думку, «міський голова не може в одному випадку думати про власні прибутки, а в усіх інших – використовувати кошти міста дбайливо і ощадливо».

Коли Труханов зауважив, що його підтримує більшість одеситів, у залі суду залунали обурені вигуки.

Суддя почав вивчати документи і докази у справі, але зрештою Солом’янський районний суд Києва переніс розгляд позову про відсторонення від посади міського голови Одеси Геннадія Труханова на 27 лютого. Причиною стала несправність комп’ютера, який забезпечував аудіофіксацію судового засідання, пояснили у суді. Поліцейські, які охороняли процес, навіть припустили, що комп’ютер пошкодили навмисно під час перерви, і що він може становити загрозу для судді та учасників процесу.

Справа проти Геннадія Труханова і його заступників загалом, і спроба САП відсторонити його від посади зокрема – є політичним переслідуванням, про це заявив сам Труханов у коментарі Радіо Свобода після оголошення перерви у суді.

«Це очікувана поведінка моїх політичних опонентів. Це брудна брехня, яке все ліпиться до мене, але ніяк не пристане. Один з моїх опонентів, це колишній мер Одеси Едуард Гурвіц. Він бігає та розмахує ксерокопіями якихось паспортів. Однак я не маю жодних громадянств (окрім українського – ред.), щодо цього є відповіді компетентних органів. Отримали відповіді всі спецслужби, які мені ставили запитання», – стверджує Геннадій Труханов.

Виходячи з будівлі суду під охороною, Геннадій Труханов не зміг уникнути обурення протестувальників: його мало не побили, кажуть очевидці.

«Є відео, де він казав, що Крим самовизначився і цей «референдум» є «нормальним» – депутат про Труханова

Геннадія Труханова прийшли підтримати у суді деякі депутати Одеської міськради та його помічники. Але з’явилися до суду і його опоненти. Один із них, позафракційний народний депутат Віктор Кривенко зауважив, що саме після його депутатських звернень щодо ознак корупції в діях Геннадія Труханова САП і НАБУ розпочали справу щодо нього.

Він зрадить Україну за першої нагоди. Він ходив з «колорадською» стрічкою і підтримував одеський «антимайдан» на Куликовому полі

Геннадій Труханов не лише причетний до схем з бюджетом міста Одеса та міською нерухомістю: він має російське громадянство, і свого часу він публічно підтримував незаконну анексію Криму, заявив Віктор Кривенко у коментарі Радіо Свобода. Проте депутат бачить ознаки впливу на суд, відтак він не виключає, що Труханов може уникнути відповідальності.

«По-перше, я не виключаю корупційних зв’язків Труханова та представників центральної влади. По-друге, він зміг «продати» владі те, що він нібито утримує Одесу від «русского мира». На мою думку, це неправда: він зрадить Україну за першої нагоди. Є відео, де він казав, що Крим, мовляв, самовизначився, і що цей «референдум» є «нормальним». Він ходив з «колорадською» стрічкою і підтримував одеський «антимайдан» на Куликовому полі», – нагадує депутат.

15 лютого Солом’янський районний суд не задовольнив вимоги Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, яка наполягала на взятті під варту мера Одеси з можливістю внесення застави в 50 мільйонів гривень. Геннадія Труханова відпустили на поруки народного депутата Дмитра Голубова від «Блоку Петра Порошенка».

Того дня біля суду сталися сутички, внаслідок чого був поранений поліцейський.

14 лютого НАБУ повідомило про затримання в аеропорту «Бориспіль» Труханова і його заступника Павла Вугельмана, яких підозрюють у заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем.

За день до цього, 13 лютого, детективи НАБУ і прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили про підозру чотирьом посадовцям мерії Одеси, в тому числі і чинному меру, ще трьох людей затримали у справі, в якій фігурує Труханов.

За версією НАБУ, ці особи причетні до схеми із завдання збитків місцевому бюджету Одеси – у вересні 2016 року Одеська міськрада придбала будівлю, яка раніше входила до цілісного майнового комплексу заводу «Краян», за 185 мільйонів гривень у приватної структури, яка на початку 2016 року сама придбала цей комплекс на аукціоні, організованому ліквідатором держпідприємства, за 11,5 мільйона гривень.