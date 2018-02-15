Суд відпустив заступника Труханова на поруки

Солом’янський районний суд Києва відпустив Павла Вугельмана, заступника мера Одеси Геннадія Труханова, на поруки народних депутатів Олександра Пресмана з групи «Відродження» та Юрія Мірошніченка з фракції партії «Опозиційний блок», повідомила Радіо Свобода прес-секретар суду Яна Квітченко.

«У задоволенні клопотання про тримання під вартою було відмовлено. До підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді особистої поруки», – сказала Квітченко.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила суд обрати для Вугельмана запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою 30 мільйонів гривень застави.

14 лютого НАБУ повідомило про затримання в аеропорту «Бориспіль» Труханова і його заступника Вугельмана, яких підозрюють у заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем. Труханов заявив, що не має наміру «ховатися від слідства».

15 лютого Солом’янський районний суд відпустив Труханова на поруки народного депутата з фракції «Блок Петра Порошенка» Дмитра Голубова.​ Водночас у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі просили суд взяти мера Одеси під варту з альтернативою 50 мільйонів гривень застави.

13 лютого детективи НАБУ і прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили про підозру чотирьом посадовцям мерії Одеси, у тому числі і чинному меру, ще трьох людей затримали.

За версією НАБУ, ці особи причетні до схеми із завдання збитків місцевому бюджету Одеси – у вересні 2016 року Одеська міськрада придбала будівлю, яка раніше входила до цілісного майнового комплексу заводу «Краян», за 185 мільйонів гривень у приватної структури, яка на початку 2016 року сама придбала цей комплекс на аукціоні, організованим ліквідатором держпідприємства, за 11,5 мільйона гривень.

Восени 2017 року Національне антикорупційне бюро двічі проводило обшуки в Одеській міській раді, у кабінеті міського голови, за місцем його проживання. Сам Труханов тоді пояснив, що детективи НАБУ обшукували не його квартиру, а колишньої дружини.