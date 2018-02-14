Кримінальна справа проти мера Одеси Труханова: підвело почуття безкарності?

14 лютого в київському міжнародному аеропорту «Бориспіль» детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) спільно з прокурорами Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП) затримали спочатку міського голову Одеси Геннадія Труханова, а потім його заступника Павла Вугельмана. Їх підозрюють у скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України («привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем»).

Провадження стосується коштів міського бюджету при купівлі (за завищеною ціною) будівлі для «нової мерії» Одеси. Розслідування афери з колишньою адміністративною будівлею одеського заводу «Краян» тривало з 2016 року. Тоді будівля в складі цілісного майнового комплексу державного підприємства була продана за 4 мільйони гривень, кілька місяців по тому міськрада дала згоду на купівлю будівлі вже за 185 мільйонів гривень. В інтерв’ю українським ЗМІ підвищення вартості заводу «Краян» Геннадій Труханов пояснив ринковою кон’юнктурою, стверджуючи, що обґрунтованість ціни перевіряли експерти.

Запобіжний захід обиратиме суд

Мер Одеси спочатку проходив у справі як свідок. Протягом минулої осені в мерії двічі проводились обшуки. Із 13 лютого цього року міського голову і ще кількох одеських чиновників НАБУ вважає підозрюваними.

Як запевнив директор Одеського територіального управління НАБУ Володимир Деулін, «вже сьогодні» (14 лютого) щодо них буде обрано запобіжний захід.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура проситиме суд взяти Геннадія Труханова під варту з альтернативою застави 50 мільйонів гривень, повідомив голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький. За його словами, загалом правоохоронці оголосили вісім підозр у цій справі.

«З них п’ятеро осіб – це посадові особи Одеської міської ради, двоє керівників і засновників приватних підприємств, які, за твердженням слідства, були задіяні в схемі, і оцінювач, який здійснював оцінку приміщень», – зазначив голова САП. Шість людей, ще двоє розшукуються.

У міського голови Одеси — власна версія того, що відбулося в «Борисполі» 14 лютого.

Не маю наміру переховуватися. Правда і закон – на моєму боці

Після тривалої, з кінця грудня, відсутності на робочому місці, пов’язаної то з відпустками (в тому числі за власний рахунок), то закордонними відрядженнями, і не менш тривалого мовчання у «Фейсбуці», він нарешті опублікував пост. В ньому мер Одеси пояснив, що перервав відрядження в Чехію і попросив свого адвоката офіційно зв'язатися з НАБУ і повідомити про час свого приїзду. За твердженням Труханова, це зроблено «щоб уникнути подальших спекуляцій». «Офіційно заявляю, що не маю наміру переховуватися. Тим більше, що правда і закон – на моєму боці», зауважив Труханов.

Він та його адвокати намагатимуться розвалити справу у судах

«Те, що він повернувся, і отримав підозру – його та його адвокатів свідомий крок. Вони намагатимуться розвалити справу у судах. НАБУ скерує справу до суду, а там корупційне поле для маневрів значно більше», – зазначив в коментарі Радіо Свобода головний редактор журналу «Громадське слідство» Григорій Козьма.

На його думку, незважаючи на те, що злочин із «Краяном» складно приховати, найбільший збиток – Одесі і в цілому обороноздатності України – Труханов за час перебування на чолі міста завдав захопленням аеродрому «Шкільний».

У жовтні 2017 року невідомі в балаклавах демонтували огорожу і захопили земельну ділянку площею в понад 2 тисячі квадратних метрів на території військової частини, якою є аеродром «Шкільний». Керівництво розташованого по сусідству торговельно-розважального «Сіті-центру» (власником ТРЦ є Володимир Галантерник, який, за неофіційними даними, має спільні бізнес-інтереси з мером Одеси) заявило, що компанія має дозволи на будівництво дитячого спортивного центру поруч із військовим об’єктом, який часто приймає «борти» з пораненими в бойових діях на Донбасі бійцями.

Претензії громади

Всі три з половиною роки перебування на посаді міського голови Одеси Геннадія Труханова громада згадувала йому чимало: і нібито подвійне громадянство, і офшори, і участь у мітингах «антимайдану» на Куликовому полі навесні 2014 року – незадовго до сумнозвісних подій 2 травня.

Закиди в «непатріотичності» і у зв’язках із криміналітетом одеський мер завжди категорично відкидав.

Скажімо, в інтерв’ю Радіо Свобода в Брюсселі навесні 2017 року, на питання про існування «іншого громадянства» він відповів так: «Працював собі Труханов у парламенті (перед тим, як бути обраним міським головою, в 2012-2014 роках, Геннадій Труханов був депутатом Верховної Ради VII скликання – ред.), мав мандат народного депутата і, вочевидь, незле себе там почував, як і багато інших народних депутатів. Раптом він відмовляється від мандату, недоторканності, йде на публічну посаду мера міста з буцімто його гріхами, ті, що мені приписували. Невже у мене не спрацював би інстинкт самозбереження, усвідомлюючи, що вже й у парламенті порушували ці питання. Тож, скажу так: я завжди був абсолютно впевнений у собі, впевнений у тому, що у мене не було й не могло бути російського громадянства».

З місцевими активістами та пресою одеський мер спілкується дещо по-іншому, інколи й неврівноважено. Скажімо, представників громадської організації «Зелений лист», які виступають проти протизаконної забудови одеського узбережжя й знищення дерев, одного разу він (нібито жартома) назвав «зеленими глистами». Коли одеський журналіст Богдан Осинський спробував прояснити, чи вважає мер цю образу «нормальною», Труханов замість відповіді вирвав у нього з рук телефон.

Іноді пристрасті, здебільшого в соціальних мережах, навколо того чи іншого рішення, дії, висловлювання Геннадія Труханова розпалювалися настільки сильно, що лояльні до міського голови депутати міськради вдавалися до креативних методів на підтримку чинного мера. Наприклад, депутатка Ірина Єсінович пропонувала ставити сфотографований свій «лайк» на тлі одеського неба, супроводжуючи хештегом #язаГену.

Супротивники політики місцевого голови діють в інший спосіб. У 2016 році понад місяць стояв так званий «антитруханівський майдан»: мітингувальники наметового містечка на Думській площі біля будівлі Одеської мерії вимагали відставки чинного мера Одеси. «Антимерський майдан» було розігнано.

У травні 2017-го, коли до Одеси на відкриття відреставрованої місцевої візитівки — Потьомкінських сходів – приїжджав президент України Петро Порошенко, активісти зустріли голову держави пікетом і плакатом «Одеса в полоні бандитів і сепаратистів. Куди дивиться українська влада?»

Гасла «Труханова у відставку», «Перевибори» знов лунали на Думській площі у вересні 2017 року – через кілька днів після пожежі в комунальному таборі «Вікторія», яка забрала життя трьох дітей. Мирне зібрання під назвою «Корупція вбиває», яке мало на меті протест в тому числі проти безвідповідальності посадовців, що призвела до смерті дітей, швидко переросло на бійку з правоохоронцями.

Сутички й бійка сталися два місяці по тому, коли одесити вийшли протестувати проти забудови Літнього театру в Міському саду.

«У мера Труханова було багато можливостей припинити «дерибан» міста, але почуття безкарності його підвело», прокоментував нинішнє затримання міського голови та його заступника детективами НАБУ і САП головний редактор журналу «Громадське слідство» Григорій Козьма.