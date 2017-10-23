В одеській міській раді провели другий за осінь обшук

В Одеській раді знову обшук (уже другий за два місяці) – Національне антикорупційне бюро підозрює працівників місцевого муніципалітету в зловживанні службовим становищем, привласненні більше ніж сотні мільйонів гривень. Обшуки проводили і в приватному приміщенні – «за місцем проживання» міського голови Одеси, кажуть в НАБУ. Сам він говорить, що там мешкає його колишня дружина. Кримінальні провадження стосуються завищення цін на ремонт одеських автодоріг і афери з майном комунального аеропорту.

Національне антикорупційне бюро повідомило, що проводить обшуки в приміщенні Одеської міської ради і в квартирі «за місцем проживання» міського голови Одеси Геннадія Труханова. Як наголошують в НАБУ, слідчі дії проводять щодо двох кримінальних проваджень за фактами можливого зловживання службовим становищем працівниками міськради та підконтрольних їм підприємств – і українських компаній, і закордонних «офшорів».

Перше провадження стосується можливого привласнення коштів місцевого бюджету шляхом завищення вартості робіт із реконструкції автодоріг та подальшого перерахування незаконно одержаних доходів на рахунки підконтрольних офшорних підприємств, а друге – передачі майна комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Одеса» до статутного капіталу приватного підприємства ТОВ «Міжнародний аеропорт Одеса», що, на думку детективів, призвело до збитків, на суму понад 100 мільйонів гривень.

Наразі детективи перевіряють версію щодо причетності мера міста Одеси щодо вказаних кримінальних проваджень. Проводять обшуки за місцем його роботи і проживання

«Наразі детективи перевіряють версію щодо причетності мера міста Одеси щодо вказаних кримінальних проваджень. У зв’язку з тим проводять обшуки за місцем його роботи і проживання», – наголосила в коментарі Радіо Свобода Вікторія Скорикова, виконувачка обов’язків директора Одеського територіального управління НАБУ.

Працівників НАБУ бачили в будівлі компанії, яку пов’язують із Трухановим

Працівників НАБУ сьогодні можна було побачити в будівлі міської ради, в житловому комплексі «Арк Палас», де, за даними правоохоронців, розташована квартира міського голови, а також в невеличкому бізнес-центрі поблизу комплексу. За даними одеських ЗМІ, там розташовано офіс компанії «Ростдорстрой», яка в останні роки вигравала багато тендерів на ремонт доріг в Одесі, а також працювала в Києві. Сам Труханов неодноразово заперечував, що пов’язаний з цією компанією і називав її власників своїми друзями. Серед них – депутат одеської міської ради від партії Труханова «Доверяй делам» Юрій Шумахер і бізнесмен Олександр Жуков, який живе в Лондоні.

В коментарі Радіо Свобода міський голова не відповів на запитання щодо своїх зв’язків із «Ростдорстроєм», проте визнав, що обшуки були, хоча, каже, не в його квартирі. Роботу детективів він назвав нормальними слідчими діями.

Обшуки були не в моїй квартирі, це приміщення моєї колишньої дружини.. Я ніяких пояснень працівникам НАБУ не надавав, вони мене ні про що не запитували

«Обшуки були не в моїй квартирі, це приміщення моєї колишньої дружини. НАБУ проводить слідчі дії, що пов’язані із нашим одеським аеропортом. Ми ним також займаємось – розірвали нещодавно договір на сесії. Я особисто ніяких пояснень працівникам НАБУ не надавав, вони мене ні про що не запитували», – наголосив міський голова.

НАБУ розслідує ще одне «одеське» провадження і заарештувало 185 мільйонів гривень – помічник народного депутата

Це – не перші обшуки, які правоохоронці проводять в Одеській міській раді. На початку жовтня обшуки відбулися в департаменті комунальної власності міськради. Генеральна прокуратура України підозрює працівників департаменту в передачі міських приміщень у власність приватних осіб без проведення тендерів. НАБУ також проводило обшуки міськради ще раніше – наприкінці березня вони шукали документи про купівлю міською радою будівлі колишнього заводу «Краян» за завищеною ціною.

Це кримінальне провадження відкрили ще в листопаді минулого року. За інформацією заступника голови міської партійної організації «Народний рух України» Аліни Радченко, про це порушення антикорупційним правоохоронним органам повідомив народний депутат Віктор Кривенко.

Завод «Краян» спочатку купили за 11 мільйонів, а потім одеська влада за нього 185 мільйонів заплатила. Різниця колосальна, видно явну корупційну схему

«Завод «Краян» куплений за 185 мільйонів. Спочатку його купили за 11 мільйонів, а потім одеська влада за нього 185 мільйонів заплатила. Різниця колосальна, видно явну корупційну схему. НАБУ заарештувало ці гроші», – розповіла Радченко, яка є помічником народного депутата.

Сам Труханов в інтерв’ю українським ЗМІ пояснював підвищення вартості заводу «Краян» ринковою кон’юнктурою і стверджував, що обґрунтованість ціни перевіряли експерти.