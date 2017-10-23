Труханов заявляє, що детективи НАБУ не проводили обшуки у його квартирі

Міський голова Одеси Геннадій Труханів заявляє, що детективи НАБУ не проводили сьогодні обшуки у його квартирі. Про це він сказав в коментарі Радіо Свобода.

«За місцем роботи були обшуки. В квартирі в мене не було обшуків…це приміщення моєї колишньої дружини. Проводять слідчі дії, пов’язані з аеропортом…Відбуваються, я вважаю, абсолютно нормальні процедурні речі», – сказав він.

При цьому Труханов зазначив, що сьогодні жодних пояснень працівникам НАБУ він не давав.

У Національному антикорупційному бюро сьогодні повідомили про проведення обшуків в кабінеті міського голови Одеси Геннадія Труханова і за місцем його проживання. У бюро уточнили, що слідчі дії проводяться в рамках розслідування двох кримінальних проваджень за фактами можливого зловживання службовим становищем службовими особами Одеської міської ради і підконтрольних останнім приватних структур.

За даними НАБУ, одне з проваджень стосується передачі майна комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Одеса» до статутного капіталу ТОВ «Міжнародний аеропорт Одеса», внаслідок якого, на думку детективів, майно територіальної громади незаконно вибуло з її володіння, чим завдано збитків на суму понад 100 мільйонів гривень, додають в бюро.

Геннадій Труханов з травня 2014 року обіймає посаду міського голови Одеси.