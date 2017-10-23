НАБУ: обшуки у Труханова проводяться в рамках двох проваджень

У Національному антикорупційному бюро заявляють, що детективи проводять обшуки в кабінеті міського голови Одеси Геннадія Труханова і за місцем його проживання.

Як повідомляє прес-служба бюро, слідчі дії проводяться в рамках розслідування двох кримінальних проваджень за фактами можливого зловживання службовим становищем службовими особами Одеської міської ради і підконтрольних останнім приватних структур.

У НАБУ зазначають, що в рамках одного провадження розслідується можливе привласнення коштів місцевого бюджету шляхом завищення вартості робіт з реконструкції автодоріг і подальшого перерахування незаконно одержаних доходів на рахунки підконтрольних офшорних підприємств.

Друге провадження стосується передачі майна комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Одеса» до статутного капіталу ТОВ «Міжнародний аеропорт Одеса», внаслідок якого, на думку детективів, майно територіальної громади незаконно вибуло з її володіння, чим завдано збитків на суму понад 100 мільйонів гривень, додають в бюро.

У НАБУ уточнюють, що обшуки проводять за місцем проживання осіб, які можуть бути причетні до вчинення цих кримінальних правопорушень, та за місцем перебування речей і документів, які мають значення для кримінального провадження.

Сьогодні інформаційна агенція «Інтерфакс-Україна» з посиланням на власне джерело в правоохоронних органах зранку 23 жовтня повідомила, що слідчі НАБУ провели слідчі дії в кабінеті мера Одеси Геннадія Труханова.

Геннадій Труханов з травня 2014 року обіймає посаду міського голови Одеси.