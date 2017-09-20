В Одесі громадська акція «Корупція вбиває» переросла в бійку з правоохоронцями

В Одесі акція під мерією проти корупції міської влади переросла в кількагодинне жорстке протистояння активістів із силовиками, які здійснювали охорону будівлі.

20 вересня протест під мерією на Думській площі присвятили сесії міськради Одеси. Організатори заявили про мирне зібрання проти грубих порушень прав та свобод територіальної громади, численних нападів на активістів і журналістів, безвідповідальності посадовців, що призвела до загибелі трьох дітей під час пожежі в комунальному оздоровчому комплексі «Вікторія».

​Немирне «мирне зібрання»

Назва нашої мирної акції «Корупція вбиває». І це правда

«Назва нашої мирної акції «Корупція вбиває». І це правда, бо активістів, громадських діячів, журналістів б’ють просто на вулицях у білий день. І ніхто за це не поніс відповідальності», – зазначив у своїй промові громадський активіст Михайло Кузаконь.

Проте головне й найболючіше з питань, з яким вийшли мітингарі, – трагедія в дитячому таборі «Вікторія» і те, хто з посадовців понесе персональну відповідальність за смерть трьох дівчинок. На плакатах було написано: «Корупція одеських мера та депутатів вбиває одеських дітей». А над площею лунало: «Банду геть!», «Труханова у відставку!», «Перевибори!»

Влада, зі свого боку, вдалася до безпрецедентних безпекових заходів. Поблизу від Думської площі чергували 5 автозаків, дві пожежні машини, а кількість силовиків (поліцейських, бійців Нацгвардії, представників муніципальної охорони) чи не вдвоє перевищувала кількість учасників акції.

«Припиніть виконувати злочинні накази», – звертались до силовиків учасники протесту.

Коли ініціативній групі, в тому числі нардепу-«свободівцю» Павлу Кириленку не дали зайти в будівлю міськради ані з головного, ані з бокового входу, почалися сутички.

Сльозогінний газ використовували обидві сторони протистояння. Одного з активістів після побиття правоохоронцями шпиталізували. Силовики стверджують, що через дії активістів постраждали 20 поліцейських і 16 нацгвардійців.

«Ті люди, які повинні були захищати права громадян, забезпечити вільний доступ на сесію, навпаки стали учасниками злочину», – обурюється активіст Сергій Стерненко.

Активісти пішли до обласної прокуратури – вона в сусідньому кварталі від міськради. Прокурор Олег Жученко пообіцяв надати правову оцінку дій правоохоронців, і разом із протестувальниками рушив у мерію. Проте, сесію міськради на той момент вже перервали, і коли до сесійної зали нарешті вдалося потрапити, вона була порожньою.

«В будівлю не пускали тому, що була інформація про замінування», – пояснив очільник поліції Одещини Дмитро Головін.

Певний час мітингарі перебували в сесійній залі, робили селфі, в тому числі в мерському кріслі. Залишивши будівлю, активісти стверджували, що найближчими днями в Одесу прибуде президент України Петро Порошенко, і вони збираються поговорити про відставку мера та розпуск міськради.

Хронологія останніх протестів в Одесі

Протест під мерією 20 вересня – не перший після трагедії в дитячому таборі «Вікторія», де в ніч на 16 вересня вщент згорів двоповерховий недавно побудований дерев’яний корпус і загинули діти.

16 вересня містяни прийшли до мерії вимагати зустрічі з міським головою Геннадієм Трухановим. Спробам активістів зайти до будівлі перешкодили силовики, виникли сутички із застосуванням сльозогінного газу і світлошумових гранат.

Мер Одеси фактично звинуватив учасників протестів в «умисній спланованості» акцій. «Виникає багато питань у спланованості, можливо в умисній, того, що відбувається. Вночі пожежа, а тут одразу акції моментально організовані», – сказав мер Геннадій Труханов.

17 вересня активісти мітингували біля обласної державної адміністрації – в той день з батьками дітей табору «Вікторія» зустрічався голова Одеської ОДА Максим Степанов.

​Кадрові й судові рішення

20 вересня міський голова Одеси Геннадій Труханов прийняв відставку своєї заступниці Зінаїди Цвірінько. Розпорядження з формулюванням «за власним бажанням, у зв’язку з виходом на пенсію» опубліковано на офіційному сайті міста. У мерії Цвірінько курувала гуманітарний напрям (зокрема, освіту і роботу дитячих установ).

На час проведення службового розслідування обставин пожежі у «Вікторії» мер Труханов відсторонив від посади начальників трьох міських управлінь – капітального будівництва (Борис Панов), архітектурно-будівельного контролю (Олександр Авдєєв), освіти (Олена Буйневич). Остання чиновниця подала прохання про відставку ще в день трагедії.

Також днями було відсторонено з посади голову Київської районної адміністрації (дитячий табір «Вікторія» розташований у Київському районі міста). Формулювання – «на час проведення слідчих дій».

На 2 місяці заарештовані без права на звільнення під заставу директор муніципального оздоровчо-спортивного комплексу «Вікторія» Петрос Саркісян і старша вихователька, яка за внутрішніми документами табору відповідала за пожежну безпеку. Відповідне рішення 18 вересня ухвалив Київський районний суд Одеси. Молода жінка каже, що в ОСК «Вікторія» «була працевлаштована суто формально». «Підписала наказ про своє призначення тому, що мені так сказали зробити», – пояснила вона під час судового засідання.

Як стверджує заступник начальника Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій Михайло Вовк, 23 червня цього року (оздоровчий сезон у «Вікторії» вже тривав) співробітники ДСНС перевірили територію, будівлі, споруди, приміщення табору. Керівництво дитячої установи отримало припис про необхідність вжити заходи з усунення недоліків щодо протипожежної безпеки, заявив посадовець 16 вересня на позачерговому засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ООДА.

18 вересня міська влада Одеси оголосила позапланову перевірку дитячих закладів, в тому числі поліклінік та лікарень, щодо їхньої пожежної безпеки.