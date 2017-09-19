Суд в Одесі арештував співробітницю дитячого табору «Вікторія», де сталася пожежа

Київський районний суд Одеси обрав запобіжний захід співробітниці дитячого табору «Вікторія», де сталася пожежа.

Як повідомляє прес-служба поліції Одеської області, суд арештував жінку, яка була відповідальною за пожежну безпеку в дитячому закладі, строком на 60 днівбез права внесення застави.

В Одесі 16 вересня загорівся один із корпусів дитячого табору «Вікторія». На той момент у таборі перебували понад 40 дітей. У результаті пожежі загинули троє дітей і двоє госпіталізовані.

За попередніми висновками, причиною загорання стало порушення правил пожежної безпеки. За фактом пожежі відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 270 ККУ «Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки». Силовики повідомили про підозру директору дитячого табору, а також співробітниці табору, яка за функціональними обов’язками мала відповідати за пожежну безпеку в закладі. Директора табору суд арештував на два місяці без права внесення застави.

Крім того, прокуратура відкрила провадження за фактом службової недбалості одеських чиновників, зокрема співробітників одеського управління Державної служби з надзвичайних ситуацій і органів місцевого самоврядування.

На Одещині оголосили жалобу через загибель дітей.