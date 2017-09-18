Суд в Одесі арештував директора дитячого табору «Вікторія», де сталася пожежа

Суд в Одесі обрав для директора муніципального дитячого табору «Вікторія» запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці без права внесення застави.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Одеської області, також сьогодні суд має обрати запобіжний захід співробітниці табору, яка за функціональними обов’язками мала відповідати за пожежну безпеку.

В Одесі 16 вересня загорівся один із корпусів дитячого табору «Вікторія». На той момент у таборі перебували понад 40 дітей. У результаті пожежі загинули троє дітей і двоє госпіталізовані.

За попередніми висновками, причиною загорання стало порушення правил пожежної безпеки. За фактом пожежі відкрили кримінальне впровадження за ознаками ч. 2 ст. 270 ККУ «Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки». Силовики повідомили про підозру директору дитячого табору, а також співробітниці табору, яка за функціональними обов’язками мала відповідати за пожежну безпеку в закладі. Вчора повідомлялося, що директор табору перебуває в лікарні.

Крім того, прокуратура відкрила провадження за фактом службової недбалості одеських чиновників, зокрема співробітників одеського управління Державної служби з надзвичайних ситуацій і органів місцевого самоврядування.

На Одещині оголосили жалобу через загибель дітей.