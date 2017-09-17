Пожежа в дитячому таборі Одеси: прокуратура розслідує службову недбалість чиновників

Прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактами службової недбалості одеських чиновників у рамках розслідування обставин пожежі в одеському дитячому муніципальному таборі «Вікторія».

Як повідомляє прес-служба прокуратури Одеської області, на даний час проводяться слідчі дії у Київському райвідділі управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області, Київській районній адміністрації Одеси і у департаменті освіти та науки Одеської міськради.

За даними відомства, вилучається документація стосовно введення в експлуатацію, функціонування, перевірок у дитячому таборі «Вікторія».

В Одесі 16 вересня загорівся один із корпусів дитячого табору «Вікторія». На той момент у таборі перебували понад 40 дітей. У результаті пожежі загинули троє дітей і двоє госпіталізовані.

За попередніми висновками, причиною загорання стало порушення правил пожежної безпеки. За фактом пожежі відкрили кримінальне впровадження за ознаками ч. 2 ст. 270 ККУ «Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки». Силовики повідомили про підозру директору дитячого табору,а також співробітниці табору, яка за функціональними обов’язками мала відповідати за пожежну безпеку в закладі. За останніми даними, директор табору перебуває в лікарні.

На Одещині оголосили жалобу через загибель дітей.