В одеському дитячому таборі «Вікторія» у червні була вимкнена протипожежна сигналізація – ДСНС

В Одесі представники міської влади зустрінуться із батьками дітей, що відпочивали в муніципальному таборі «Вікторія». Через пожежу там загинули троє з 42 дітей, що відпочивали в новому корпусі табору. Також на цю зустріч прийдуть активісти, які разом із батьками 16 вересня намагалися прорватися в міську раду і викликати туди міського голову і профільних чиновників. В травні корпус показували президенту як зразковий, проте, станом на червень за даними ДСНС, там не працювала протипожежна сигналізація

17 вересня громадські активісти і батьки дітей, які відпочивали в муніципальному дитячому таборі «Вікторія», зустрінуться із представниками міської і обласної влади, а також представниками поліції. Зустріч має відбутися в будівлі Одеської обласної державної адміністрації.

Так вирішили після кілька годин протистояння 16 вересня під міською радою, коли активісти з кількох громадських організацій, зокрема «Вуличний фронт», «Автомайдан», «Дія» та інших намагалися потрапити в будівлю. Саме туди, на їхню думку, батьки дітей мали покликати міського голову Геннадія Труханова і його заступників з питань діяльності виконавчих органів ради – Петра Рябоконя і Зінаїду Цвірінько. Біля будівлі міськради були представники поліції і департаменту муніципальної безпеки.

Під час штовханини був використаний сльозогінний газ, а пізніше з натовпу в напрямку міської ради хтось кинув світлошумову гранату. «Поліція нам обіцяла, що сюди приїдуть представники міської ради і в ручному режимі стримувала конфлікт. Дві години ми чекали, а коли зрозуміли, що ніхто не приїде, вирішили увійти туди самостійно», – пояснювавначальнику обласної поліції Дмитру Головіну лідер одеського осередку «Автомайдану» Віталій Устіменко.

Після цього до міської ради відправили загін з національних гвардійців та відтіснили активістів від дверей. Згодом до протестувальників вийшов заступник міського голови Одеси Андрій Котляр, який в тому числі курує діяльність загонів департаменту муніципальної безпеки. Після розмови із ним активісти погодилися на зустріч і обговорення проблеми за умови, що на зустріч прийдуть представники міської влади, які відповідали за безпеку в таборі, зокрема заступник міського голови Зінаїда Цвірінько і начальник управління капітального будівництва Борис Панов, а також сам міський голова Геннадій Труханов.

Громадські активісти провели власну перевірку засобів протипожежної безпеки у таборі

Під час акції протесту під міською радою частина активістів, яких очолив експерт-біохімік Владислав Балінський, провели громадську перевірку і експертизу засобів протипожежної безпеки в дитячому таборі «Вікторія». Балінський також проводив експертизу після пожежі в одеському Будинку профспілок 2 травня 2014 року.

За словами експерта, в дитячих будинках є низка порушень – зокрема використання неприпустимих матеріалів, відсутність системи активного пожежогасіння і невірне розміщення протипожежного водоймища.

Раніше під час засідання державної комісії, яку зібрав голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов, стало відомо, що водоймище було наповнене лише на третину, а для підключення протипожежної машини до гідранту довелося тягнути рукави на відстань понад кілометр – ближче не знайшли. Гідрант на території табору не працював, стверджують в ДСНС.

У червні сигналізація в таборі не працювала – ДСНС

Також на засіданні одеські представники Державної служби з надзвичайних ситуацій повідомили – сучасну протипожежну сигналізацію, яку встановили ще в 2016 році, в таборі вимкнули. Про це стало відомо ще 23 червня 2017 року, коли чиновники провели перевірку в таборі, повідомив голова головного управління ДСНС в Одеській області Михайло Вовк. Адміністрація табору «Вікторія» також розірвала договір про обслуговування сигналізації із компанією «Укртехбезпека». За словами батьків, діти, які відпочивали в таборі, розповідали про електропроводка, що іскрилася, жалілися на удари струмом в душі ще під час заселення в табір.

Міський голова Геннадій Труханов на засіданні комісії відкинув обвинувачення. За його словами, в новому корпусі використали вогнетривке покриття стін, а електрика відповідала усім нормам безпеки. Усі роботи, відповідність стандартам безпеки і екології підтверджуються документами і сертифікатами, наголосив мер.

Наразі рамках кримінального провадження за частиною 2 статті 270 Кримінального кодексу України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей і майнову шкоду в особливо великому розмірі) поліція затримала двох осіб – директора табору Петра Саркісяна і відповідального за протипожежну безпеку в закладі Наталю Янчик. Запобіжний захід їм буде визначати суд. Саркісян перебуває в лікарні, за словами міського голови Генадія Труханова, в ніч пожежі в директора табору стався інфаркт.

Ще одне кримінальне провадження відкрила прокуратура Одеської області. Йдеться про посадових осіб, які причетні до введення табору в експлуатацію.

16 вересня, в останній день зміни, в муніципальному дитячому оздоровчому комплексі «Вікторія» сталася пожежа. Вщент згорів новий двоповерховий дерев’яний корпус табору, який ще в травні міський голова Генадій Труханов демонстрував президенту України Петру Порошенко як зразковий. Всього на його модернізацію місто витратило близько 60 мільйонів гривень, зокрема на систему протипожежної безпеки – 11 мільйонів.

На момент пожежі в корпусі перебували 42 дитини, загалом у таборі – близько півтори сотні. Під час пожежі загинулл троє дітей – 8, 9 і 12 років. Ще дві дитини перебувають в лікарні – в них сильні забої та отруєння чадним газом.

З обласного бюджету сім’ям постраждалих і загиблих дітей виділять матеріальну допомогу – до 200 тисяч гривень. 16 і 17 вересня оголошені на Одещині днями жалоби. 18 вересня Одесу також відвідає віце-прем’єр-міністр-міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко, який проведе засідання оперативного штабу ДСНС щодо пожежі в муніципальному дитячому таборі «Вікторія».