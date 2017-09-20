Активісти в Одесі заявили про намір вимагати перевиборів міської влади

Активісти, яким вдалося зайти до будівлі Одеської міськради, заявили, що вимагатимуть від президента Петра Порошенка і Верховної Ради перевиборів міської влади.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, активісти, що від ранку протестували під будівлею міської ради Одеси, вимагаючи відставки міської влади і покарання чиновників, відповідальних за трагедію, внаслідок якої загинули три дитини, зайшли в будівлю мерії після того, як сесію міськради перенесли.

Коли активісти зайшли до міськради, там уже не було міського голови Геннадія Труханова і депутатів, тому вони вирішили теж залишити будівлю.

Перед цим прокурор Одеської області Олег Жученко пообіцяв активістам надати правову оцінку діям правоохоронців біля мерії. Внаслідок сутичок між поліцією і протестувальниками одного учасника акції шпиталізували, у поліції заявили про 26 постраждалих правоохоронців.

Декілька сотень людей зібралися біля будівлі Одеської міськради 20 вересня на акцію «Корупція вбиває». Кілька разів присутні намагалися увійти до будівлі міськради, де тривала сесія, проте не змогли цього зробити через перешкоди з боку правоохоронців, які оточили міськраду. В результаті почалася штовханина. За даними поліції, під час інциденту, як правоохоронці, так і активісти застосовували сльозогінний газ. Зрештою депутати міської ради вирішили на невизначений час перенести засідання сесії.

У поліції заявили, що не пропускали активістів до мерії, бо отримали інформацію, що до будівлі міської ради невідомі особи можуть намагатися пронести вибухонебезпечні предмети.

Це не перший протест під мерією після трагедії у таборі «Вікторія», де в ніч на 16 вересня вщент згорів недавно збудований дерев’яний корпус дитячого табору відпочинку, внаслідок чого загинули три дитини, двоє постраждали. Того ж дня городяни прийшли до мерії вимагати зустрічі з міським головою Геннадієм Трухановим. Спробам активістів зайти до будівлі перешкодили силовики, виникли сутички із застосуванням сльозогінного газу і світлошумових гранат. Мер Одеси тоді заявив про «можливу спланованість» акцій.