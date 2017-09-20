Сесію міськради Одеси перенесли через сутички біля мерії

Депутати Одеської міської ради ухвалили рішення перенести сесію з огляду на сутички біля будівлі мерії 20 вересня.

Таке рішення ухвалили після консультацій мера Одеси Геннадія Труханова з головами депутатських фракцій. Коли сесія відновить роботу – наразі невідомо.

Тим часом, поліція Одеси повідомила, що відкрила кримінальне провадження за статтею «хуліганство» після ранкових сутичок між мітингувальниками і правоохоронцями біля міської ради.

За даними поліції, внаслідок дії деяких активістів за наданням медичної допомоги звернулися 20 працівників поліції і 16 співробітників Національної гвардії України.

Радник начальника управління поліції в Одеської області Руслан Форостяк повідомив, що затриманих на Думській площі біля мерії немає, «попри те, що мирний протест час від часу вибухає від емоцій чи хуліганських дій».

За його даними, станом на 11:30 дві особи були доставлені до автобуса правоохоронців, «де відбулась профілактична бесіда, стосовно того, що їх дії можуть нести безпеку життю та здоров’ю іншим учасникам протесту і правоохоронцям».

Декілька сотень людей зібралися біля будівлі Одеської міськради 20 вересня на акцію «Корупція вбиває», вимагаючи відставки міського голови Геннадія Труханова і покарання для посадовців міськради, дії яких призвели до пожежі в дитячому таборі, де загинули троє дітей. Кілька разів присутні намагалися увійти до будівлі міськради, проте не змогли цього зробити через перешкоди з боку правоохоронців, які оточили міськраду. В результаті почалася штовханина.

У поліції заявили, що не пропускали активістів до мерії, бо отримали інформацію, що до будівлі міської ради невідомі особи можуть намагатися пронести вибухонебезпечні предмети.

Це не перший протест під мерією після трагедії у таборі «Вікторія», де в ніч на 16 вересня вщент згорів недавно збудований дерев’яний корпус дитячого табору відпочинку, внаслідок чого загинули три дитини, двоє постраждали. Того ж дня городяни прийшли до мерії вимагати зустрічі з міським головою Геннадієм Трухановим. Спробам активістів зайти до будівлі перешкодили силовики, виникли сутички із застосуванням сльозогінного газу і світлошумових гранат. Мер Одеси тоді заявив про «можливу спланованість» акцій.