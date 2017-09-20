В Одесі ініціювали протест з метою відставки мера і депутатів

В Одесі активісти проведуть протест з вимогою відставки мера Геннадія Труханова і депутатів, які 20 вересня збираються на сесію міськради. Як передає кореспондент Радіо Свобода з посиланням на активістів, акція під назвою «Корупція вбиває» проходитиме вранці під мерією на Думській площі.

«Це мирне зібрання проти грубих порушень прав та свобод територіальної громади, численних нападів на активістів і журналістів, безвідповідальності посадовців міськради, що призвела до загибелі трьох дітей у пожежі 16 вересня в комунальному оздоровчому комплексі «Вікторія», – повідомили організатори.

Це не перший протест під мерією після трагедії у таборі «Вікторія», де в ніч на суботу вщент згорів недавно збудований дерев’яний корпус і загинули три дівчинки. В той же день городяни прийшли до мерії вимагати зустрічі з міським головою Геннадієм Трухановим. Спробам активістів зайти до будівлі перешкодили силовики, виникли сутички із застосуванням сльозогінного газу і світлошумових гранат. Мер Одеси тоді заявив про «можливу спланованість» акцій.

На час проведення службового розслідування обставин пожежі у «Вікторії» міський голова Одеси усунув з посад начальників трьох міських управлінь – капітального будівництва (Борис Панов), архітектурно-будівельного контролю (Олександр Авдєєв), освіти (Олена Буйневич). Остання чиновниця подала прохання про відставку ще в день трагедії. Заяву про звільнення написала і віце-мер з гуманітарних питань Зінаїда Цвірінько, її відставку депутати мають розглянути на сьогоднішній сесії.

Також днями усунули з посади «на час проведення слідчих дій» голову Київської райадміністрації Одеси (дитячий табір «Вікторія» розташований у цьому районі міста – ред.).

На два місяці заарештовані без права на звільнення під заставу директор «Вікторії» Петрос Саркісян і старша вихователька Наталія Янчик, яка за внутрішніми документами табору відповідала за пожежну безпеку. Відповідне рішення 18 вересня ухвалив Київський районний суд. 23-річна дівчина стверджує, що в ОСК «Вікторія» «була працевлаштована суто формально».

В Одесі 16 вересня загорівся один із корпусів дитячого табору «Вікторія». На той момент у таборі перебували понад 40 дітей. У результаті пожежі загинули троє дітей і двоє госпіталізовані.