Степанов пропонує нагородити медалями 2 підлітків за порятунок дітей під час пожежі в таборі «Вікторія»

Голова Одеської обладміністрації Максим Степанов пропонує нагородити медалями «За врятовані життя» двох підлітків, які виводили дітей із палаючого корпусу в дитячому таборі «Вікторія» в Одесі.

Як написав Степанов на своїй сторінці в Fаcebook, 13-річний Максим Тихончук і 16-річна Катерина Ной удвох вивели 23 дітей.

Голова ОДА Степанов повідомив, що він підписав відповідне подання президенту та звернувся до керівника служби ДСНС України Миколи Чечоткіна з проханням підтримати це подання.

В Одесі 16 вересня загорівся один із корпусів дитячого табору «Вікторія». На той момент у таборі перебували понад 40 дітей. У результаті пожежі загинули троє дітей і двоє госпіталізовані.

За попередніми висновками, причиною загорання стало порушення правил пожежної безпеки. За фактом пожежі відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 270 ККУ «Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки». Силовики повідомили про підозру директору дитячого табору, а також співробітниці табору, яка за функціональними обов’язками мала відповідати за пожежну безпеку в закладі.Директора табору суд арештував на два місяцібез права внесення застави.

Крім того, прокуратура відкрила провадження за фактом службової недбалості одеських чиновників, зокрема співробітників одеського управління Державної служби з надзвичайних ситуацій і органів місцевого самоврядування.

На Одещині оголосили жалобу через загибель дітей.