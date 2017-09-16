Число загиблих в одеському таборі «Вікторія» дітей зросло до трьох, директор затриманий – поліція

Кількість загиблих через пожежу в одеському таборі «Вікторія» дітей зросла до трьох. «Знайшли рештки третьої жертви трагедії, на згарищі», – повідомив радник голови поліції Одещини Руслан Форостяк.

Раніше 16 вересня в поліції підтверджували загибель двох неповнолітніх, а третю, 12-річну дівчинку, оголошували в розшук.

«Приблизно о 15:50 на місці пожежі було виявлено третій фрагмент людського тіла», – вказують правоохоронці.

«Сьогоднi, у порядку статті 208 КПК України затримано директора дитячого табору «Вікторія», де напередоднi сталася трагедiя. Запобіжний захід буде обрано судом», – проінформували також у поліції Одещини.

За інформацією Форостяка, у таборі не спрацювала пожежна сигналізація та були проблеми з водними магістралями.

За попередніми висновками, причиною загорання стало порушення правил пожежної безпеки. За фактом пожежі відкрили кримінальне впровадження за ознаками ч. 2 ст. 270 ККУ «Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки».

Про пожежу стало відомо близько півночі. Загорівся один з корпусів у таборі. На той момент у таборі перебували понад 40 дітей.

На Одещині оголосили жалобу через загибель дітей.