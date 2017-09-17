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17 Вересень 2017, Київ 15:04
Новини | Події

Труханов: з’ясовуються причини припинення обслуговування сигналізації у таборі «Вікторія»

Пожежа в дитячому таборі «Вікторія» в Одесі, фото ДСНС

Міський голова Одеси Геннадій Труханов заявляє, що нині з’ясовуються причини розірвання договору про обслуговування протипожежної сигналізації в одеському дитячому таборі «Вікторія», де 16 вересня сталася пожежа.

«Ми якраз зараз розбираємося, чому 30 червня був розірваний договір про обслуговування сигналізації. Є документи.. ми чітко з’ясуємо, чому розірвали договір», – сказав він в коментарі Радіо Свобода.

Раніше під час засідання державної комісії, яку зібрав голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов, голова головного управління ДСНС в Одеській області Михайло Вовк повідомив, що сучасну протипожежну сигналізацію, яку встановили ще в 2016 році, в таборі вимкнули, це стало відомо ще 23 червня 2017 року, коли чиновники провели перевірку в таборі. За даними ДСНС, адміністрація табору розірвала договір про обслуговування сигналізації з компанією «Укртехбезпека».

В Одесі 16 вересня загорівся один із корпусів дитячого табору «Вікторія». На той момент у таборі перебували понад 40 дітей. У результаті пожежі загинули троє дітей і двоє госпіталізовані.
За попередніми висновками, причиною загорання стало порушення правил пожежної безпеки. За фактом пожежі відкрили кримінальне впровадження за ознаками ч. 2 ст. 270 ККУ «Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки». Затриманий директор дитячого табору, суд обиратиме йому запобіжний захід.

На Одещині оголосили жалобу через загибель дітей.

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