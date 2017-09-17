МВС закликає не спекулювати щодо пожежі в одеському таборі «Вікторія»

Міністерство внутрішніх справ України закликає не спекулювати щодо пожежі в одеському таборі «Вікторія», внаслідок якої загинули троє дітей.

«МВС гарантує об’єктивність та неупередженість розслідування цього злочину та покарання винних у рамках чинного законодавства України. Водночас, ми закликаємо усіх не спекулювати на трагічних подіях і не використовувати людське горе у реалізації політичних амбіцій», – йдеться у заяві відомства.

16 вересня загорівся один із корпусів дитячого табору «Вікторія» в Одесі. На той момент у таборі перебували понад 40 дітей. У результаті пожежі загинули троє дітей і двоє госпіталізовані.

За попередніми висновками, причиною загорання стало порушення правил пожежної безпеки. За фактом пожежі відкрили кримінальне впровадження за ознаками ч. 2 ст. 270 ККУ «Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки». Затриманий директор дитячого табору, суд обиратиме йому запобіжний захід.

На Одещині оголосили жалобу через загибель дітей.

Також 16 вересня одесити, родини яких прямо не зачепила трагедія в муніципальному дитячому таборі «Вікторія», разом із батьками дітей, що були в цьому таборі, близько 17:00 вийшли на акцію протесту проти халатності міської влади. До будівлі мерії, що на Думській площі, принесли шини. Під час акції сталося кілька інцидентів, під час останнього з них муніципальна служба охорони не дала активістам встановити намети поблизу мерії. Були сутички з використанням сльозогінного газу (з обох сторін протистояння) та світлошумових гранат.