Одесити протестують під мерією після загибелі дітей у таборі «Вікторія»

Одесити, родини яких прямо не зачепила трагедія в муніципальному дитячому таборі «Вікторія», разом із батьками дітей, що були в цьому таборі, вийшли на акцію протесту проти халатності міської влади. До будівлі мерії, що на Думській площі, принесли шини.

Як передає кореспондент Радіо Свобода, коли люди спробували зайти до будівлі, сталася штовханина з муніципальною службою охорони. Розбито вхідні двері міськради. Люди обіцяють стояти, поки не прийде міський голова Одеси Геннадій Труханов.

Приводом для протесту стала нічна трагедія в одеському муніципальному дитячому оздоровчому комплексі «Вікторія». Вночі там згорів двоповерховий дерев’яний корпус. Загинули троє дітей, усі вони – учасниці хореографічного колективу «Адель». Кільком потерпілим надають допомогу в обласній клінічній лікарні.

4 вересня в муніципальному дитячому оздоровчому комплексі «Вікторія», який розташований на вулиці Дача Ковалевського в Одесі й працює впродовж цілого року, відкрили осінньо-зимовий сезон. У новому дерев’яному корпусі на момент пожежі перебували 52 дитини, а загалом у таборі – близько півтори сотні.

За фактом трагедії порушене кримінальне провадження за частиною 2 статті 270 Кримінального кодексу України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей і майнову шкоду в особливо великому розмірі). Покарання передбачає до 8 років позбавлення волі.

Директора муніципального дитячого комплексу «Вікторія» Петроса Саркісяна затримано. Про це повідомив начальник ГУНП України в Одеській області Дмитро Головін. «Запобіжний захід буде обирати суд», — зазначив генерал поліції. Наразі директор дитячої установи перебуває в лікарні.

Також очільник поліції Одещини поінформував, що призначено дві судово-медичні та пожежна експертизи.

Ще одне кримінальне провадження порушила прокуратура Одеської області. Йдеться про посадових осіб, які мали стосунок до введення табору в експлуатацію, його приймання і виконання норм протипожежної безпеки.

16 і 17 вересня оголошені на Одещині днями жалоби.