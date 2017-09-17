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17 Вересень 2017, Київ 18:08
Новини | Події

Одеса: сім’ям, чиї діти загинули під час пожежі в таборі «Вікторія», нададуть матеріальну допомогу

Пожежа в дитячому таборі «Вікторія» в Одесі, фото ДСНС

Сім’ям, чиї діти загинули під час пожежі в одеському дитячому таборі «Вікторія», нададуть матеріальну допомогу.

Як повідомляє прес-служба міськради Одеси, також місцева влада забезпечить витрати на похорон і поховання загиблих дітей.

Сьогодні мер Одеси Геннадій Труханов зустрівся з родинами постраждалих внаслідок пожежі в дитячому таборі «Вікторія». Серед іншого, він обіцяв, що винні в ситуації, що призвела до пожежі, будуть покарані. За його словами, нині в міськрадінині з’ясовуються причини розірвання договору про обслуговування протипожежної сигналізації в одеському дитячому таборі «Вікторія»,

В Одесі 16 вересня загорівся один із корпусів дитячого табору «Вікторія». На той момент у таборі перебували понад 40 дітей. У результаті пожежі загинули троє дітей і двоє госпіталізовані.

За попередніми висновками, причиною загорання стало порушення правил пожежної безпеки. За фактом пожежі відкрили кримінальне впровадження за ознаками ч. 2 ст. 270 ККУ «Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки». Затриманий директор дитячого табору, суд обиратиме йому запобіжний захід.

На Одещині оголосили жалобу через загибель дітей.

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