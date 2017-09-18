Уроки пожежі у «Вікторії»: корупція насправді вбиває

Після пожежі в оздоровчому таборі «Вікторія», що забрала життя трьох дітей, місцева та державна влада активно шукають винних. Керівникам закладу обирають запобіжний захід, кількох чиновників відсторонили, а на рівні області готують план пожежних навчань. З’ясовують, як же, що витративши на ремонт табору 60 мільйонів гривень, протипожежна сигналізація не спрацювала, а гідранти довелось тягти до місця займання майже півтора кілометра. Як не допустити повторення подібної трагедії і коли резонанс навколо «Вікторії» стихне?

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Муніципальний табір «Вікторія» ремонтували з 2014 року. Лише влітку минулого року для нього додатково виділили понад 11 мільйонів гривень. А цього року табір гучно відкривали президент Петро Порошенко та мер Одеси Геннадій Труханов. У «Вікторії» за міський кошт мали відпочивали діти з малозабезпечених родин, переможці конкурсів та олімпіад, діти переселенців і військових.

Проте після того, як там вигорів вщент один із дерев’яних корпусів і забрав життя трьох дівчаток, посадовці більше не називають табір «фантастичним».

Загиблим у пожежі дівчатам було 8, 9 і 12 років. Ще дві дитини перебувають у лікарні – в них сильні забої та отруєння чадним газом. Проте жертв могло бути значно більше – тоді в корпусі перебували 42 дитини.

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Труханов наполягає, що при будівництві використовували безпечні екологічні споруди і вогнестійкі покриття.

Проте член громадської «Групи 2 травня», експерт-біохімік Владислав Балинський з мером не згоден. Він разом із іншими активістами дослідив територію «Вікторії» і виявив низку порушень.

По-перше, для житлових приміщень не можна було використовувати легкогорючі породи дерева – сосновий і ялинковий кругляк. Експертиза має перевірити, наскільки ретельно їх просочували рідиною, яка має заважати займанню, каже експерт.

​По-друге, бойлери і головні світильники вмонтовували прямо в дерев’яні поверхні, а це небезпечно. Системи для гасіння пожежі не було, а пожежна сигналізація не була достатньо укомплектованою, зробив висновки Балінський.

«Вартість протипожежної сигналізації у кожному з корпусів – близько 650 доларів. І це все разом із кабелем, датчиками, централлю. Відповідно, якщо йдеться про чотири корпуси, то це близько 2600-3000 доларів, ще на роботу. Ну, нехай були супер-жадібні люди, і вони взяли згори ще, не знаю, 300%. Але йдеться про виділену суму в 11 мільйонів гривень. І йдеться про відповідальність. Як спали ті люди, які забрали у дітей можливість вижити?» – обурювався Балінський після перевірки.

Внутрішня проводка табору, каже мер міста Труханов, відповідала усім вимогам. Проте у найвідповідальніший момент сучасна звуко-світлова протипожежна сигналізація була відімкнена, констатували рятувальники.

Ще наприкінці червня пожежники перевіряли «Вікторію» і виявили, що сигналізація не працює. Тоді табір розірвав договір із компанією «Укртехбезпека», яка повинна обслуговувати цю систему.

У ніч трагедії на території «Вікторії» були гідранти й пожежні водоймища. Проте, за словами рятувальників, непридатні для використання – пожежний рукав довелося тягти до гідранта, який лежав майже за півтора кілометра від корпусу.

Кого покарали?

Винних буде покарано, запевняє мер Одеси Геннадій Труханов.

У понеділок Київський районний суд Одеси арештував на два місяці (запобіжний захід) директора табору Петроса Саркісяна. Йому інкримінують «порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей і майнову шкоду в особливо великому розмірі» – частина 2 статті 270 Кримінального кодексу України.

При цьому директор винним себе не вважає. Він заявив, що неодноразово звертався до відділу освіти з листами й проханнями про належне обслуговування комплексу. Проте йому відповіли, що будинки не перебувають на балансі департаменту освіти й науки Одеської міської ради. І що «згори» було розпорядження, щоб ті дерев’яні будиночки все ж вводили в експлуатацію, сказав Саркісян.

Увага прикута і до співробітниці табору, яка, відповідно до функціональних обов'язків, мала відповідати за пожежну безпеку. Її спершу оштрафували, а потім повідомили про підозру.

Керівника районної адміністрації (табір «Вікторія» розташований у Київському районі міста) усунули з посади на час розслідування.

Начальник муніципального департаменту освіти Олена Буйневич повідомила, що складає повноваження. Проте офіційного розпорядження щодо її звільнення досі немає.

Кілька депутатів Одеської міськради звернулись до президента Порошенка з проханням створити державну комісію, яка б розібралась, чому сталась трагедія.

Від мера Одеси Геннадія Труханова депутати вимагають відсторонити на час слідства всіх чиновників, що мають стосунок до проектування, будівництва й експлуатації установи. Йдеться про віце-мерів Зінаїду Цвірінько, Петра Рябоконя, Андрія Котляра; директора міського департаменту оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Григорія Зубова і начальника управління капітального будівництва Бориса Панова.

Сім’ї, чиї діти загинули під час пожежі, отримають по 200 тисяч гривень матеріальної допомоги, постраждалі – по 100 тисяч гривень. Сім'ї інших дітей, які відпочивали в згорілому корпусі, отримають по 20 тисяч гривень для того, щоб компенсувати їхні витрати на речі й предмети, які згоріли під час пожежі, заявив мер Труханов.

Перевірки та експертизи тривають.

​Хто винен?

Чи вдасться визначити у цій заплутаній схемі з начальників, підлеглих і перевіряльників, чия недбалість чи розкрадання коштували життя трьом дітям?

Генпрокурор Юрій Луценко прокоментував журналістам:«...давайте не шукати політики там, де є людська трагедія».

«Хто відкривав чи навіть хто фінансував, не так важливо... Тут має бути законом встановлена посадова особа. У будь-якому разі, ця трагедія взагалі потребує переосмислення правил протипожежної безпеки», – сказав генпрокурор.

«Ланцюг відповідальності» у випадку з табором «Вікторія» не спрацював, сказав віце-прем’єр – міністр регіонального розвитку і житлово-комунального господарства Геннадій Зубко.

«На кожному етапі є відповідальність: від управління освіти, місцевої влади, райдержадміністрації та до проектувальників, постачальників матеріалів, ліцензійних компаній», – стверджує він.

Зубко заявив, що в Одесі залишилися будинки, які були зведені за зразком згорілого, що дасть змогу провести необхідну експертизу.

Органи місцевої влади вже отримали вказівки перевірити стан безпеки всіх соціальних закладів країни, додав Зубко.

«Корупція вбиває»

Після трагедії в Одесі соцмережами шириться гасло: «Зараз уся Україна – табір «Вікторія». Користувачі пишуть, що якби уважно перевірити дитсадки, школи, лікарні, куди ходять діти, то мало де не знайшлось би порушень. Замкнені пожежні виходи, бутафорні вогнегасники, відсутність схем евакуації – найпоширеніші побутові порушення правил безпеки.

Проте ситуація навколо табору «Вікторія» – це ще наслідок зловживань і розкрадань, говорять обурені батьки, чиї діти були в ту ніч у «Вікторії». Адже на ремонт за останні кілька років виділили понад 60 мільйонів гривень із бюджету. І всупереч порушенням пожежної безпеки табір приймав дітей.

Корупція вбиває, каже член правління «Центру протидії корупції» Олександра Устинова.

Більшість грошей розкладається. У медицині це взагалі окрема тема. Раніше на державних тендерах до 40% грошей розкрадалось у вигляді відкатів

«Коли ти потрапляєш на великій швидкості в ДТП, тому що яма на дорозі і хтось страждає, то це корупція. Тому що тієї ями не повинно бути, виділяється досить державних грошей, щоб ті дороги робились нормально. Насправді, просто більшість із цих грошей розкладається. У медицині це взагалі окрема тема. Раніше на державних тендерах до 40% грошей розкрадалось у вигляді відкатів за те, що певна компанія виграє тендер», – говорить Устинова.

​«Кімнати дітей на ніч закривали»

Поки чиновники влаштовують службові перевірки, хто винен у тому, що дорога сигналізація виявилось відімкненою, звичайні батьки замислились, як уберегти своїх дітей.

Користувач Фейсбуку Юрій Станіславський розповів про випадок, який трапився з його дочкою в іншому таборі, не у «Вікторії». Чоловік забрав дитину через тиждень після початку відпочинку, адже умови не відповідали тому, що обіцяла адміністрація. Скажімо, дітям було заборонено вмикати холодильники, рани у медпункті не оброблялись антисептиком. І головне, пише Станіславський, дітей на ніч закривали в кімнатах.

«Тобто, якби щось сталось, результат був би як у «Вікторії». І до цього було близько: в одній з кімнат дитина накинула просушитись майку на лампу ввечері. Майка загорілась. Погасили діти самі, скинувши її на підлогу. І заливши мінералкою. А якби полили на лампу під напругою? А якби не виявилось у закритій кімнаті води?» – пише батько.

Коли Станіславський забирав дочку до закінчення її зміни, адміністрація була проти. Не зрозуміли його й інші батьки.

«Вишенькою на торті було зустріти через пару днів батька однієї з дівчаток з табору, який уже знав, що свою дочку я забрав. Він запитав про причини, я перерахував все вищесказане, включаючи те, що пожежа була в кімнаті його дочки. Реакція: «Так у минулому році та ж історія була, загасили ж – чого ти нервуєш? Дочці подобається, їхати не хоче», – розповів Станіславський.

Цей чоловік лише убезпечив свою дитину від імовірної небезпеки. Проте якщо він не написав скаргу на адміністрацію, не викликав поліцію, решта дітей залишились відпочивати в таборі, де адміністрація дозволяє собі на ніч замикати кімнати, каже співголова громадської організації «Батьки SOS» Олена Бондаренко.

Все ж мало хто готовий витрачати роки життя на те, щоб виправляти державну систему, яка збудована на корупції, каже Бондаренко. Через це батьки самі по собі не можуть бути впевненими, що в таборі, куди відправляють дитину, не розікрали гроші на системі безпеки. Наводити лад має держава, каже жінка.

Якщо держава плює на безпеку дітей. Для когось важливіше вкрадений мільйон

«Якщо держава плює на безпеку дітей, то неясно, на що вона не плює. Якщо для когось важливіше вкрадений десь мільйон, то вже неясно, що для цих людей святе», – додає Олена Бондаренко.

За фактом трагедії в таборі «Вікторія» відкриті два кримінальних провадження за ст. 270 ч. 2 КК України («порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей і майнову шкоду в особливо великому розмірі) та за ст. 367 КК України (службова недбалість). Винуватцям загрожує до 8 років ув’язнення.

На Одещині оголосили жалобу через загибель дітей.