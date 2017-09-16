Біля мерії Одеси, що на Думській площі, відбулася акція протесту. Приводом стала трагічна загибель трьох дівчаток у муніципальному спортивно-оздоровчому комплексі «Вікторія», де в ніч на 16 вересня сталася масштабна пожежа. Активісті спробували прорватися в будівлю. Вони вимагали зустрічі з міським головою Геннадієм Трухановим і віце-мером з гуманітарних питань Зінаїдою Цвірінько, яка в тому числі відповідальна за дитячі установи. Ані мера, ані його заступницю учасники протесту так і не дочекались. Спілкування з ще одним віце-мером — Андрієм Котляром — конструктивним не було, оскільки на жодне питання посадовець так і не дав конкретної відповіді. Спробам штурму мерії активістами перешкодили поліцейські, бійці Національної гвардії, муніципальної охорони. Час від часу виникали локальні сутички, було застосовано сльозогінний газ і світлошумові гранати. Пізніше частина активістів покинула Думську площу, повідомивши про намір у неділю зібратися біля обласної державної адміністрації. В облдержадміністрації має відбутися зустріч керівників області з представниками комітету батьків. Очікують також на мера Одеси Геннадія Труханова.