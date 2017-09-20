В Одесі кордон поліції не пропускає активістів до мерії

В Одесі у середу вранці кордон правоохоронців не пропускає активістів в будівлю мерії, де має відбуватися сесія міськради. Як передає кореспондент Радіо Свобода, кілька активістів з так званої ініціативної групи спробували пройти у мерію через центральний, а пізніше і бічний вхід, але силовики перегородили їм шлях.

У поліції заявили, що отримали вранці повідомлення про те, що буцімто невідомі особи можуть спробувати пронести у мерію вибухонебезпечні предмети.

«З метою гарантування безпеки громадян та недопущення правопорушень співробітниками поліції будуть проводитися посилені заходи щодо пропуску осіб до будівлі міськради», – повідомили в поліції.

За даними кореспондента Радіо Свобода, під будівлею мерії зібралося щонайменше 200 осіб, вони вигукують: «ганьба» і «віставка Труханову». У натовпі, який відтісняє поліція, запалили фаєри.

До будівлі міськради Одеси у середу намагався потрапити екс-народний депутат і голова одеського відділення ВО «Свобода» Павло Кириленко, якого правоохоронці також не пропустили.

На 20 вересня активісти в Одесі ініціювали протест під назвою «Корупція вбиває» з вимогою відставки мера Геннадія Труханова і депутатів під мерією на Думській площі.

Це не перший протест під мерією після трагедії у таборі «Вікторія», де в ніч на суботу вщент згорів недавно збудований дерев’яний корпус і загинули три дівчинки. В той же день городяни прийшли до мерії вимагати зустрічі з міським головою Геннадієм Трухановим. Спробам активістів зайти до будівлі перешкодили силовики, виникли сутички із застосуванням сльозогінного газу і світлошумових гранат. Мер Одеси тоді заявив про «можливу спланованість» акцій.

В Одесі 16 вересня загорівся один із корпусів дитячого табору «Вікторія». На той момент у таборі перебували понад 40 дітей. У результаті пожежі загинули троє дітей і двоє госпіталізовані.