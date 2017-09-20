У Комітеті з питань свободи слова очікують, що розслідування нападу УДО на «Схеми» продовжать

Голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова і інформаційної політики Вікторія Сюмар сподівається, що службове розслідування нападу, що здійснили співробітники Управління державної охорони на знімальну групу програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та каналу «UA:Перший») 16 вересня під Києвом, буде продовжене.

«Сподіваюся, розслідування буде продовжено і що правоохоронні органи будуть розслідувати ситуацію далі», – сказала вона в ході засідання комітету, на якому розглядалося питання нападу співробітників УДО на журналістів.

Окрім того, Сюмар висловила сподівання, що діалог між очільником УДО Валерієм Гелетеєм та журналістами програми «Схеми», які були присутні на засіданні комітету, продовжиться.

«Якби ви наділи жилет преса в лісі – на вас би ніхто не накинувся», – зазначив керівник УДО.

На що журналіст програми «Схеми» Михайло Ткач відповів, що знімальна група неодноразово демонструвала посвідчення і представлялася співробітникам управління.

«Я не розумію, чому на нас напали. Співробітники УДО знали, хто ми, вони бачили посвідчення», – зазначив він.

Очільниця комітету висловила сподівання, що Управлінням держохорони будуть напрацьовані інструкції для журналістів, якими преса зможе керуватися у подібних ситуаціях.

Жодних колегіальних рішень комітет за результатами обговорення не ухвалював.

Інцидент між журналістами програми «Схеми» та співробітниками УДО стався у ніч на 16 вересня біля одного з ресторанних комплексів під Києвом, де, за інформацією журналістів, святкували весілля сина генпрокурора Юрія Луценка Олександра. У момент, коли закриту вечірку мав залишити президент України Петро Порошенко, працівники УДО напали на знімальну групу програми, в результаті чого оператор Борис Троценко зазнав струсу мозку та пошкодження руки. Журналісти написали заяву до поліції про перешкоджання законній журналістській діяльності.

Згодом начальник Управління державної охорони Валерій Гелетей зателефонував до журналіста програми «Схеми» Михайла Ткача і вибачився за інцидент. Згодом на зустрічі з журналістами начальник УДО зазначив, що службова перевірка щодо співробітників УДО, які скоїли напад на журналістів програми «Схеми», не виявила порушень у їхніх діях.

За даними журналістів, президент відвідував святкування весілля сина генерального прокурора Юрія Луценка Олександра. Окрім президента, закриту вечірку відвідав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, секретар національної інвестиційної ради Борис Ложкін, мер Києва Віталій Кличко і ще низка народних депутатів та можновладців.